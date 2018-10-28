Fenerbahçe, Ankaragücü karşısında çıkış arıyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında bu akşam MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor.

Ankaragücü'nde Faty, 35. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Mücadelenin ilk yarısında başka gol olmadı ve takımlar bu skorla soyunma odasına gitti.

İşte ilk 11'ler

Fenerbahçe: Harun, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, İsmail, Jailson, Oğuz Kaan, Benzia, Ayew, Slimani.

Teknik direktör: Phillip Cocu

MKE Ankaragücü: Korcan, Erdem, Alihan, Yalçın, Pinto, Djedje, Faty, Kenan, El Kabir, Bifouma, Kubilay.

Teknik direktör: İsmail Kartal