Fenerbahçe, Ankara'da 3 puanı 5 golle aldı

İkinci yarıya da hızlı giren Erol Bulut'un ekibi, 47. dakikada Sosa'nın attığı golle skoru 3-1'e getirdi.

Perotti, 69. dakikada attığı güzel golle takımını 4-1 öne geçirdi. Sarı-lacivertli ekip, böylece, bu sezon ilk kez bir lig maçında en az 4 gol atmış oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve müsabaka Fenerbahçe'nin 5-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu sonuçla 9 maçta 20 puana sahip olan Fenerbahçe, ikinci sıradaki iki maçı eksik Alanyaspor'un üç puan önünde liderlik koltuğuna yerleşti. Bu sezon sadece bir kez kazanabilen ve beş maçtır galibiyete hasret olan Gençlerbirliği ise 8 maçta 5 puanla 19. sırada kaldı.

Fenerbahçe ligin 10. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Gençlerbirliği ise Kasımpaşa deplasmanına çıkacak.