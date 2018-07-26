Fenerbahçe, Andre Ayew'i kadrosuna dahil etti

Fenerbahçe, Andre Ayew'i kadrosuna dahil ettiğini Twitter hesabından yapılan 'göz kırpan' emojiili paylaşım ile duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün resmi Twitter hesabından yapılan 'göz kırpan' emojili paylaşımı, taraftarları heyecanlandırdı ve transfer açıklanacağı şeklinde yorumlandı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken kulüp, bu paylaşımının ardından bir açıklama yaparak Andre Ayew'in satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiralandığını duyurdu. Daha önce Barış Alıcı, Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu transferlerine imza atan sarı-lacivertliler, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, Andre Ayew'in bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için, Swansea City AFC kulübü ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır.

Gana Milli Takımında da forma giyen Andre Ayew, yarın (Perşembe) İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerini geçmesinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacaktır."