T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe, Anderlecht maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL,(DHA) UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4'üncü hafta maçında, perşembe günü Ülker Stadyumu'nda Belçika temsilcisi Anderlecht'i konuk edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarına ara vermeden başladı

03 Kasım 2018 18:15

İSTANBUL,(DHA)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4\'üncü hafta maçında, perşembe günü Ülker Stadyumu\'nda Belçika temsilcisi Anderlecht\'i konuk edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Can Bartu Tesisleri\'nde Erwin Koeman yönetiminde yapılan antrenman saat 12.00\'de başladı. Galatasaray karşısında ilk 11\'de forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas organizasyonları ve yine dar alanda yaptıkları çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.
Fenerbahçe, hazırlıklarını pazartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(FOTOĞRAFLI)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Avrupa LigiGrubuStadyumu BelçikaAnderlechtFenerbahçeCan Bartu Tesisleri Erwin KoemanGalatasarayDiğerFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24