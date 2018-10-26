Fenerbahçe- Anderlecht maçı, Belçika basınına "4 dakika içinde her şeyi berbat ettiler" manşetiyle yansıdı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht karşısında 2-0'dan yaptığı geri dönüş Belçika basınında geniş yer buldu.

Belçika'da fransızca yayın yapan Le Soir gazetesi Fenerbahçe'nin 4 dakikada bulduğu iki golü kestederek ilgili habere ''Anderlecht her şeyi dört dakika içinde berbat etti'' başlığı attı. Haberin içinde ''Sarı- lacivertlilerin Anderlecht stayumundaki bin 500 taraftarı, takımlarındaki krize rağmen çoşkulu destekte bulundu.'' ifadeleri yer aldı.

Flamanca haber sitesi HLN, maçtaki Fenerbahçe taraftarının desteğini kastederek ''Maç ev sahibi takım için evinde gibi değildi. Stadyum Türk taraftarlarla doluydu. Mor- beyazlılar puding gibi eridi.'' yorumunda bulundu.

Nieuwsblad haber sitesi de ''Anderlecht aptal bir şekilde Avrupa'Da yeniden doğma şansından oldu'' başlığını kullandı ve Anderlecht'in Avrupa kupalarında devam etmek istiyorsa Kadıköy'deki maçtan 3 puan çıkartmak zorunda olduğunu belirtti