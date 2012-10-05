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Spor

Fenerbahçe Almanya'da 4 golle moral buldu

UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda 1 puanı bulunan F.Bahçe, Almanya’da B.Mönchengladbach’a konuk oldu.

05 Ekim 2012 02:59

UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda F.Bahçe, Almanya’da konuk olduğu B.Mönchengladbach’ı 4-2 mağlup etti ve puanını 4'e çıkardı.

Gol düellosu şeklinde geçen maçta ev sahibi takım 8. dakikada De Jong ile öne geçti. Fenerbahçe, bu gole 25. dakikada Baroni'nin mükemmel frikik golüyle, 40. dakikdada Meireles'in füzesi ile cevap verdi ve soyunma odasına 2-1 önde gitti.
 
Dakikalar 70. gösterdiğinde ise sarı lacivertlilerin Hollandalı yıldızı sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkardı. M'Gladbach 3 dakika sonra De Camargo ile cevap verdi.Almanya'da son sözü söyleyen ise Fenerbahçe'nin gol perdesini açan Baroni oldu ve farkı yeniden ikiye çıkardı.
 
Grubun diğer karşılaşmasında iseMarsilya - AEL Limasol'ü 5-1 mağlup etti. 
 

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