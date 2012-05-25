Fenerbahçe, Alex'in veliahtını buldu mu?

Marvin Martin Sochaux'yla son iki sezonda büyük çıkış yakaladı ve Fenerbahçe'nin radarına girdi. Sarı-lacivertli ekip bu transfer için bir diğer Ligue 1 ekibi Lille ile çekişiyor.

Goal.com'da yer alan habere göre; Ligue 1'da yıldızı bu sezon parlayan isimlerden olan Sochaux'lu Marvin Martin için Türk ekibi Fenerbahçe de devrede.

FootMercato'nun haberine göre sezon sonunda Sochaux'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Martin'ı Lille'in yanı sıra Fenerbahçe de sıkı takibe aldı. Sarı-lacivertli ekibin, 2015 yılına kadar sözleşmesi bulunan Martin için ciddi bir bonservis bedeli ödemeyi kabul ettiği konuşuluyor.

Forvet arkasında ve orta sahanın ortasında görev yapabilen Martin, 34 yaşındaki Alex'in alternatifi olabilir. Bu sezon çıktığı 33 lig maçında iki gol atan 24 yaşındaki Martin, dokuz kez giydiği Fransa formasıyla da iki gol attı.

Martin, Blanc'ın Euro 2012 için belirlediği kadroda da yer alıyor.