Fenerbahçe Acıbadem Türkiye şampiyonu

T24 - Aroma Bayanlar Voleybol Birinci Ligi play-Off final serisinin 3. maçında Fenerbahçe Acıbadem, Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom'u 3-0 yendi.
Bu sonuçla seride durumu 3-0 yapan Fenerbahçe Acıbadem, 2009-2010 sezonunu şampiyon olarak tamamladı:
Salon: TVF 50. Yıl
Hakemler: Ümit Sokullu xxx, Hikmet Ay xxx
Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom: Stam xx, Puljak xx, Arzu xx, Nikolic xx, Bahar xx, Neslihan xxx (Gizem xx, Maculewicz xx, Serpil x, Gözde x, Özge x)
Fenerbahçe Acıbadem: Çiğdem xxx, Gamova xxx, Osmokrovic xxx, Eda xxx, Naz xxx, Seda xxx (Nihan xxx, Songül xx, İpek xx, Drick x)
Setler: 22-25, 24-26, 21-25
Süre: 84 Dakika (26, 29, 29)