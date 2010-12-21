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Spor

FENERBAHCE ACIBADEM FİLEDE DÜNYA ŞAMPİYONU ANKARA (A.A)

21 Aralık 2010 19:46

-FENERBAHCE ACIBADEM FİLEDE DÜNYA ŞAMPİYONU ANKARA (A.A) - 21.12.2010 - Fenerbahçe Acıbadem bayan voleybol takımı, finalde Brezilya'nın Sollys Osasco takımını 3-0 yenerek Kulüplerarası Dünya Şampiyonu oldu. Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyona bugün üçüncülük ve final maçlarıyla sona erdi. Fenerbahçe Acıbadem, final maçında Brezilyalı rakibini 25-23, 25-22 ve 25-17 setlerle 3-0 yenerek altın madalya kazandı.   Çok sayıda Türk taraftarın sarı-lacivertli ekibi yalnız bırakmadığı karşılaşmaya Skowronska, Fafou, Fürst, Sokolova, Osmokroviç, Eda Erdem ve Nihan ilk 6'sıyla başlayan Fenerbahçe Acıbadem rakibine set vermedi. Maçın genelinde hücumda özellikle Polonyalı Skowronska ve Rus Sokolova ile etkili olan Türk temsilcisi, savunmada da fazla açık vermeyince karşılaşmadan galip ayrılan taraf oldu. Maçın ardından sarı-lacivertli takımda oyuncular ve teknik kadro büyük sevinç yaşadı.      Öte yandan günün diğer maçında Dominik Cumhuriyeti'nden Mirador'u 3-1 yenen İtalyan Volley Bergamo üçüncü oldu.

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