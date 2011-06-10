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Spor

FENERBAHÇE A2 TAKIMI ALMANYA YOLCUSU İSTANBUL (A.A)

10 Haziran 2011 14:07

-FENERBAHÇE A2 TAKIMI ALMANYA YOLCUSU İSTANBUL (A.A) - 10.06.2011 - Fenerbahçe A2 Futbol Takımı, Almanya'nın Ergenzingen kentinde düzenlenen ''Uluslararası TuS Ergenzingen U-20 Cup''a katılacak. Sarı-lacivertli ekibin, TuS Ergenzingen kulübünün kuruluşunun 90, turnuvanın 40'ıncı yılı şerefine bugün başlayıp, 14 Haziran Salı günü sona erecek turnuvaya davet edildiği bildirildi.  Daha önce 2004 ve 2005 yıllarında katıldığı bu turnuvada 2004'te şampiyon olan Fenerbahçe A2 Takımı, organizasyonda ilk turda 1. grupta, EC Bahia (Brezilya), CF Atlas Guadalajara (Meksika) ve TuS Ergenzingen takımlarıyla mücadele edecek.  Turnuvada 2. grupta ise Bulgaristan U-19, CA Boca Juniors (Arjantin), 1. FSV Mains 05 (Almanya), VfL Nagold (Almanya) takımları yer alıyor. Fenerbahçe, grubunda yarını iki maçla geçirip, CF Atlas Guadalajara ve EC Bahia takımlarıyla karşılaşacak.  TuS Ergenzingen takımıyla 12 Haziran Pazar günü karşı karşıya gelecek sarı-lacivertlilerin alacağı sonuçlar 13 Haziran Pazartesi günü yapılacak yarı finaller için durumunu belli edecek.

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