Fenerbahçe 9'da 9 için hazır

Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Gaziantepspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün tek antrenmanla sürdürdü.



Teknik direktör Christoph Daum yönetiminde, Can Bartu Tesisleri'nde akşam gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ve istasyon çalışmalarının ardından, çift kale maçlar yaptılar.

Antrenmanın başında teknik heyetin saha içine yaptığı toplantıda, antrenör Roland Koch, futbolculara, ligin ilk 8 maçında 8 galibiyet aldıklarını hatırlatıp, “Daha iyisini yapabilir miyiz?” biçiminde soru yöneltti. Futbolcular da hep bir ağızdan “Yapabiliriz” biçiminde yanıt verdi. Futbolcular bu yanıtı bir kez de İngilizce olarak verdi.



Uruguay ve Brezilya milli takımlarından dönüşe geçen Lugano ve Dos Santos'un, yarın takıma katılacakları bildirildi.



Yolda olan iki futbolcunun, yarın akşamki çalışmada yer alacakları ifade edildi. (A) Milli Futbol Takımı'nan dönen kaleci Volkan Demirel, Gökhan, Emre, Kazım ve Önder takıma katılırlarken, Volkan, Gökhan ve Emre, takımla koşunun ardından, antrenör İrfan Saraloğlu yönetiminde, takımdan ayrı koşuyu sürdürdüler. Önder ve Kazım ise takım çalışmasının tamamında yer aldılar. Sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren futbolculardan Güiza, bireysel futbolcu antrenörü Dolu Arslan yönetiminde koşarken, Deivid ve Alex'in tedavileri tesislerde sürdürüldü. Antrenmandan sonra bir süre sahada kalan Semih, Selçuk, Furkan ve Önder şut çalışması, Ali de topla çalışmalar yaptı. Fenerbahçe, Gaziantepspor maçının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.