Fenerbahçe 8'de 8 yaptı

Turkcell Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 3-0 yenerek ligin başından bu yana üst üste 8. maçından da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, yeni bir rekora imza attı.

Sarı-lacivertliler, geçen hafta Antalyaspor galibiyetiyle egale ettiği (7 maç) 45 yıllık sezona en iyi başlangıç rekorunu geliştirerek, 8 maça taşıdı.

Fenerbahçe'nin ligde bu sezon ilk 8 maçta aldığı sonuçlar şöyle:

Denizlispor-Fenerbahçe...: 0 - 2

Fenerbahçe-Sivasspor.....: 3 - 0

Diyarbakırspor-Fenerbahçe: 1 - 3

Fenerbahçe-Manisaspor....: 2 - 1

Bursaspor-Fenerbahçe.....: 0 - 1

Fenerbahçe-İBB Spor......: 1 - 0

Antalyaspor-Fenerbahçe...: 1 - 2

Fenerbahçe-Gençlerbirliği: 3 - 0

Galibiyetle büyük sevinç yaşayan sarı-lacivertli taraftarlar, maç sonunda futbolculara büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Futbolcular saha içinde bir araya gelerek kendilerini tribüne çağıran taraftarları selamladı.

Kaptan ALex farkı

Sarı-lacivertliler, zorlu mücadelede Gençlerbirliği karşısında kaptan Alex'in golleriyle maçı kopardı.

Takımı adına 2 gol atan Brezilyalı futbolcu, Turkcell Süper Lig'de bu sezon 3. golüne imza attı.

Brezilyalı oyuncu, bu sezon ligde Bursaspor maçında deplasmanda attığı tek golle de takımına 3 puanı getirmişti.

UEFA Avrupa Ligi'nde 3 gün önce Moldova'nın Sheriff takımına karşı Fenerbahçe'nin tek golünü atan Alex, ligde de takımına hayat verdi.

Fenerbahçe'nin, Gençlerbirliği karşısında 3. golüne ise savunmadan Lugano imzasını attı.

Tribünler bu kez mutlu

Bu sezon Kadıköy'de yaptığı lig maçlarında mücadele etmedikleri gerekçesiyle takıma tepki gösteren, bazı futbolcuları yuhalayıp ıslıklayan sarı-lacivertli taraftarlar, Gençlerbirliği maçından mutlu ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekibin, rakibi karşısında ortaya koyduğu mücadeleci oyun tribünlerden alkış aldı.

Özellikle, hücumda birçok atakta kaptırılan topları pres yaparak tekrar kazanan sarı-lacivertli futbolcular, tribünleri ayağı kaldırdı.

Fenerbahçe tek kaldı

Ligin 8. haftasına kadar 4 yenilmez takım varken, 8. hafta sonunda Fenerbahçe bu konuda yalnız kaldı.

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni mağlup ederken, ligde yaptıkları 7 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Gençlerbirliği'nin yanı sıra Galatasaray ve Eskişehirspor'un mağlup olmasıyla Turkcell Süper Lig'in tek namağlup takımı oldu.

Hem attılar, hem direkleri dövdüler

Fenerbahçe, attığı gollerin yanı sıra bazı pozisyonlarda şansız anlar yaşadı.

Geçen hafta Antalyaspor karşısında 3 topu direkten dönen sarı-lacivertli ekip, galibiyete rağmen aynı şansızlığı Gençlerbirliği karşısında da yaşadı. Fenerbahçe'de Emre ve Dos Santos'un şutları direkten döndü.

Gençlerbirliği'nde ise Mendonça'nın bir şutu direkten dönünce, Ankara ekibi golle buluşamadı.

Gençlerbilrliği ilk mağlubiyetini aldı

Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olan Gençlerbirliği, Turkcell Süper Lig'de bu sezon ilk yenilgisini aldı.

Bundan önceki 7 maçında 2 galibiyet, 5 beraberlik alan Başkent ekibi, Kadıköy deplasmanında kaybetmeme serisini sürdüremedi.



Notlar



-Gençlerbirliği Teknik Direktörü Thomas Doll, Fenerbahçe'den 13. dakikada gol yedikleri sırada ilginç bir görüntü verdi. Gol pozisyonu sırasına pet şişeden su içen Doll, golü gördükten sonra şişeyi arkaya doğru attı.

-Kale arkası tribününde giydikleri tişörtte “IMF defol” yazan biri bayan biri erkek iki taraftar güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

-Fenerbahçe taraftarları, maç sırasında bazı pozisyonlarda hakeme tepki gösterip küfürlü tezahürat yaptı.

-Sarı-lacivertli taraftarlar, gelen gollerin ardından takımlarının en iyi başlangıç rekoruna atıfta bulunarak tribünde “Kendi rekorumuzu kendimiz kırarız” ifadesinin yer aldığı bir pankart açtı.