-Fenerbahçe: 80 - Tarbes GB: 60 İSTANBUL (A.A) - 18.01.2012 - Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 10. maçında Fransa'nın Tarbes GB takımını 80-60 yendi. Sarı-lacivetli takım, grupta galibiyeti bulunmayan zayıf rakibi karşısında rahat bir mücadeleyle kazanmayı bildi. Fenerbahçe, böylece Avrupa Ligi'nde çıktığı 10. maçından da galibiyetle ayrılarak, grubunda yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertli ekip, iki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı da 78-56'lık skorla kazanmıştı.