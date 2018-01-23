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Spor

Fenerbahçe 8 eksikle çalıştı

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA) Süper Lig'de hafta sonu Göztepe'yi 2-1 ile geçen Fenerbahçe, 1 günlük iznin ardından Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

23 Ocak 2018 20:22

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)

Süper Lig\'de hafta sonu Göztepe\'yi 2-1 ile geçen Fenerbahçe, 1 günlük iznin ardından Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman basına açık olarak gerçekleştirildi. Isınma ve koşu çalışmasıyla başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular daha sonra 5\'e 2 top kapma çalışması yaptı. İstasyon koşularının da yer aldığı kanat çalışmalarının ardından oyuncular, yarı sahada yapılan çift kale maçla günü tamamladı.
Fenerbahçe\'de, Giuliano, Şener, Janssen, Yiğithan, Uygar ve Neto sakatlıkları sebebiyle, Skrtel tedbir amaçlı, Dirar da izinli olduğu için bugün yapılan çalışmaya katılmadı.
Sarı-Lacivertli ekip, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Antrenmandan görüntüler

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