-FENERBAHÇE: 79 - RIVAS ECOPOLIS: 77 İSTANBUL (A.A) - 01.12.2010 - Fenerbahçe, FIBA Bayanlar Avrupa Ligi (B) Grubu 6. maçında İspanya'nın Rivas Ecopolis takımını 79-77 mağlup ederek grupta yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, Matovic'in etkili oyunu ve sayılarıyla ilk periyodu 25-17 önde tamamladı. Sarı-lacivertliler, ikinci periyotta Nevriye ve Taurasi'nin de skora katkısıyla devreyi 44-32 önde kapadı. İkinci yarıya etkili başlayan konuk ekip, üst üste bulduğu basketlerle 23. dakikada farkı 2 sayıya (49-47) kadar indirdi. İspanyol ekibi, 25. dakika içinde de Bonner'ın 3 sayılık basketiyle 52-51 öne geçti. Sarı-lacivertliler, rakibin agresif savunması karşısında çok top kaybı yaparken, son dakika içinde Birsel ve Taurasi ile üst üste bulduğu 2 basketle 3. periyodu 62-59 önde bitirdi. Karşılaşmanın son periyodu büyük bir çekişmeye sahne olurken son 5 dakikaya 70-70 berabere girildi. Taurasi ve Nevriye'nin basketlerine, Valdemoro ve Aguilar'ın basketleriyle karşılık veren İspanyol ekibi son dakikaya 77-76 önde girdi. Rivas Ecopolis, bitime 14 saniye kala kullandığı hücumu sayıya çeviremedi. Fenerbahçe'nin yaptığı hücumda bitime 9 saniye kala, 3 sayılık atış yaparken Taurasi'ye faul yapıldı. Taurasi, 3 atışı da sayıya çevirince sarı-lacivertliler 79-77 öne geçti. İspanyol ekibinin son hücumunda Valdemoro, 3 sayılık atıştan yararlanamadı ve Fenerbahçe sahadan 79-77 galip ayrılıp yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Bu arada, karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da izledi. Salon: Caferağa Hakemler: Mauro Pozzana xx (İtalya), Doru Vinasi xx (Romanya), Vladyslav Isachenko xx (Ukrayna) Fenerbahçe: Harakova x, Taurasi xxx 22, Taylor xx 9, Nevriye xxx 24, Matovic xxx 17, Esmeral x 2, Birsel x 3, Nevlin x 2 Rivas Ecopolis: Aguilar xxx 18, Cruz xx 3, Valdemoro xxx 17, Paris xxx 19, Bonner xx 15, Nicholls x 3, Liljestrand x, Abalde x, Bermejo x, Herrera x 2 1. Periyot: 25-17 Devre: 44-32 3. Periyot: 62-59