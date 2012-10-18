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Spor

Fenerbahçe şampiyonluk kupasını kaldırdı

20. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali'nde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 62-45 gibi bir skorla şampiyonluk kupasını aldı

18 Ekim 2012 00:16

20. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali'nde Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı 62-45 gibi bir skorla şampiyonluk kupasını kaldırdı. Sekiznci kez kupayı omuzlayanan sarı lacivertliler de Anastasiya Verameyanka 10 sayı, 12 ribaund, 3 asist, Angel McCoughtry 13 sayı, 11 ribaund, 2 asist ile maçın en etkili isimleri oldular. Esmeral Tunçluer ve Cappie Pondexter da çift haneli rakamlara ulaşarak skora katkı verdiler.

hurriyet.com.tr'nin haberine göre; karşılaşmanın ardından düzenlenmmiş olan, kupa töreninde önce maçın hakemleri Zafer Yılmaz-Yener Yılmaz-Uğur Özen ve teknik komiser Ziya Pala’ya teşekkür plaketi verilirken ardından Galatasaraylı oyuncular ve teknik kadrosu, madalyalarını Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Nadir Alparslan ve Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Akın Süel’in elinden aldılar.

Fenerbahçeli oyunculara madalyalarının ardından şampiyonluk kupasını da Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Nadir Alparslan verdi. İlk çeyrek 10-10 eşitlikle tamamlanırken, Işıl Alben ile etkili olan rakibine Anastasiya Verameyanka ile karşılık veren Sarı Lacivertliler, soyunma odasına 30-22 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte Esmeral Tunçluer- Angel McCoughtry ikilisinin skora verdiği katkı ile farkı 10 sayıya çıkartan Fenerbahçe, skordaki avantajını koruyarak son çeyreğe 45-36 üstün girdi. Karşılaşmanın son 10 dakikalık bölümünde ise Cappie Pondexter ile farkı 15 sayıya kadar çıkartan Sarı Lacivertliler, maçtan 62-45 galip ayrıldı.

SALON: Ankara SS

HAKEMLER: Zafer Yılmaz-Yener Yılmaz-Uğur Özen

FENERBAHÇE (62): Birsel Vardarlı 4 (4 ribanud-5 asist), Esmeral Tunçluer 11 (2 ribanud), Kübra Siyahdemir (1 ribanud), Anastasiya Verameyanka 10 (12 ribanud-3 asist), Yasemin Horosan (2 ribanud), İvana Matovic 9 (5 ribanud-1 asist), Olcay Çakır 2 (1 ribanud), Cappie Pondexter 11 (2 ribanud-3 asist), Angel McCoughtry 13 (11 ribanud-2 asist), Kristen Nevlin 2 (5 ribanud),

GALATASARAY(45): Özge Yavaş 3 (3 ribanud), Yasemen Saylar 4 (1 ribanud-1 asist), Işıl Albsen 11 (4 ribanud-7 asist), Ann Wauters 8 (6 ribanud-2 asist), Şaziye İvegin 2 (3 ribanud), Şebnem Kimyacıoğlu (3 asist), Sylvia Fowles 11 (6 ribanud), Bahar Çağlar 6 (4 ribanud)

1.PERİYOT:10-10
2.PERİYOT:20-12
3.PERİYOT:15-14
4.PERİYOT:17- 9

 

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