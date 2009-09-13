Fenerbahçe 5. maçını da kazandı!

Turkcell Süper Lig'de Bursa'da oynanan maçta, Fenerbahçe, deplasmanda Bursaspor'u 1-0 mağlup etti.



Fenerbahçe açısından 5’te 5 konuşulurken Bursaspor da ligin en dişli takımlarından birisiydi. Ertuğrul Sağlam’ın futbolculuğunda Samsunspor’dan Beşiktaş’a astronomik transfer ücretiyle gittiğinde hocası olan Cristoph Daum’la buluşması anlamlıydı.

Maçın başlamasıyla birlikte Bursaspor biraz daha agresif gibi göründü. 8’de Bilica’nın Sercan’ın önünde aldığı top belki de kader anı olacaktı. 17’de Ali’nin kornerinde Hüseyin’in ceza alanı içinden şutu Bursa-Trabzon uçuşunu yapan uçağı vuracaktı neredeyse. Bu bölümde Bursaspor daha fazla rakibin üzerine gidemezken Fenerbahçe’de sinirlenme dikkat çekiyordu. Peş peşe gelen sarı kartlar, sarı-lacivertli taraftarların kafasında soru işaretleri uyandırıyordu.

42’de Ivankov’un kısa düşen topunu orta sahada Alex yakaladı. Onun pasında Güiza, savunmaya takıldıysa da pes etmeyip topu geriden gelen Alex’e aktardı. Bu sezon ilk çilingirlik görevinde Alex başarılıydı: 0-1. 44’te Kazım kontratakta boştaki Alex yerine kaleyi gördü. Ivankov doğru yerdeydi.

49’da Bursaspor çok adamla sıkıştırdı Fenerbahçe’yi. Turgay solda yakın mesafeden çerçevenin uzağında kaldı. 60’ta kontratakta Güiza çapraza kaçınca Alex’in önüne bıraktı topu ama Brezilyalı yetişemedi. Bursaspor’un basınç yapmayan baskısından çıkarabildiği 79’da karambolde Ergic’in yakın mesafeden dışarı gönderdiği top oldu. 86’da Alex’in kafası az farkla dışarı gitti. Uzatmanın 4. dakikasında Sercan boş kaleye ayak koyamadı.

Fenerbahçe, Twente maçı öncesinde tarihi bir galibiyet aldı. Sahada oynanan futbolun tarihle bir alakası yoktu tabii ki. 45 yıl sonra gelen 5’te 5 heyecan vericiydi. Fenerbahçe ikinci yarıyı kendi yarı sahasında geçirdi. Ama Bursaspor’un kısır baskısı sayesinde sıkıntı yaşamadılar. Son haftalarda Fenerbahçeli oyuncular bir sinir içindeler. Halbuki işler en azından sonuç olarak iyi gidiyor. Bir-iki kötü sonuç alındığında ne olacak peki?

BURSASPOR-FENERBAHÇE: 0-1

Hakemler: Deniz Çoban, Baki Tuncay Akkın, Volkan Narinç

Bursaspor: Ivankov, Ali, Ömer (46 İbrahim), Zapotocny, Yenal (60 Ozan), Turgay, Ergic, Hüseyin, Volkan(70 Shin) , Batalla, Sercan

Fenerbahçe: Volkan, Gökhan, Bilica, Lugano, Roberto Carlos (46 Andre Santos), Kazım, Mehmet (78 Selçuk), Cristian, Vederson, Alex, Güiza (63 Deivid)

Gol: Alex (42)

Sarı Kartlar: Ozan, Sercan/ Lugano, Alex, Güiza, Kazım, Gökhan, Andre Santos