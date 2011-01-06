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Spor

FENERBAHÇE 5 EKSİKLE ÇALIŞTI İSTANBUL (A.A)

06 Ocak 2011 22:48

-FENERBAHÇE 5 EKSİKLE ÇALIŞTI İSTANBUL (A.A) - 06.01.2011 - Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarına yaptığı akşam çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma bölümünün ardından 3 grup halinde top kapma ve pas çalışması yaptıkları, dar alanda pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın, yine dar alanda çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı. Sarı-lacivertli takımın çalışmasına, sol arka üst adalesinde aşırı zorlanma tespit edilen Issiar Dia, sağ ayak tendonunda iltihaplanma oluşan Miroslav Stoch, sol diz iç yan bağında zorlama tespit edilen Mamadou Niang, sağ baldırına darbe alan Andre Santos ve tedavi süreci devam eden Daniel Güiza'nın katılmadıkları, bu oyuncuların tedavileri ile çalışmalarını tesislerde sürdürdükleri bildirildi. Fenerbahçe, yarın gerçekleştireceği iki antrenmanla ikinci yarı hazırlarını sürdürecek.

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