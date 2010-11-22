Fenerbahçe: 5 Bucaspor: 2

T24 - Spor Toto Süper Lig'in 13. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Bucaspor'u 5-2 mağlup etti.



Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 1, 13 ve 23. dakikalarda Alex De Souza, 81. dakikada Mamadou Niang, 86. dakikada Semih Şentürk kaydetti. Ev sahibi takımın golleri ise 65. dakikada Alberto Manucho ve 88. dakikada Musa Aydın'dan geldi.





3 BİNİNCİ GOL ALEX'TEN



Lig tarihindeki 53 sezonda 1710 maçta 2999 gol atan Fenerbahçe, Bucaspor maçında 3000. golüne ulaştı. İzmir temsilcisinin filelerini 3 kez havalandıran Alex De Souza, 34. saniyede attığı maçın ilk golüyle Fenerbahçe'nin lig tarihindeki 3 bininci golüne imza attı. Stat hoparlörlerinden Alex'in 3 bininci golü attığı anons edilirken, sarı-lacivertli taraftarlar Brezilyalı futbolcu için tezahüratlar yaptı.



Alex geçen haftada da Gaziantepspor karşısında lig tarihinde 100. golünü atarak, “100'ler Kulübü”ne girmişti.





KANARYA UÇUŞA GEÇTİ



Fenerbahçe bu galibiyetle beraber puanını 24'e yükselterek, ligin zirvesinde mücadele eden Trabzonspor ve Kayserispor'un puan kaybettiği haftada 4. sıraya yerleşti. Lider Karadeniz temsilcisiyle arasındaki puan farkını 6'ya indirdi. 8 puanda kalan Bucaspor ise 17. sırada yer aldı.





ALEX GOL KRALLIĞINDA İLK SIRAYA YÜKSELDİ



Maçtan önce 6 golü bulunan Brezilyalı yıldız gol sayısını 9'a çıkararak gol krallığında 1. sıraya yerleşti. Gol sayısını 8'e çıkaran Niang'da Emenike'yle 2.'liği paylaştı.





ALEX'İN 6. “HAT-TRİCK”İ



3 gol atan Alex, Fenerbahçe'de 6. kez “Hat-trick” yaptı.



Fenerbahçe'ye 2004-2005 sezonunda transfer olan Alex, ilk sezonunda ligdeki Ankaragücü ve Gençlerbirliği maçlarında 3'er gol attı. 2006-2007 sezonunda Kayseri Erciyespor, 2007-2008 sezonunda Ankaraspor ve 2008-2009 sezonunda Hacette maçlarında 3'er gole imza atan Alex'in “Hat-trick” yaptığı maçların hepsinin Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda olması dikkati çekiyor.





HAFTAYI KARLI KAPATTI



Fenerbahçe, ligde üst sıralardaki 5 takımdan 4'ünün puan kaybettiği haftada Bucaspor karşısında 5 golle önemli bir galibiyet alarak, haftayı 3 puanla kapattı.



Trabzonspor'un, Eskişehirspor ile, Kayserispor'un Galatasaray ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un da Ankaragücü ve Beşiktaş'ın Konyaspor ile berabere kalarak, 2'şer puan yitirdiği haftada, Fenerbahçe evinde Bucaspor'u 5-2 yenerek, zirve takibini sürdürdü.





KAPTAN VOLKAN



Alex'in 76. dakikada oyundan çıkmasının ardından kaptanlık pazubandını kaleci Volkan taktı.



Kaptan Alex'in oyundan çıkarken Mehmet Topuz'a verdiği pazubandını, bu futbolcu Gökhan Gönül'ün kaleci Volkan'ı işaret etmesi üzerine kaleye kadar giderek, Volkan'a verdi.





