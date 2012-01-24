-Fenerbahçe 4'te 4 peşinde İSTANBUL (A.A) - 24.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de son 3 maçını kazanan Fenerbahçe, yarın İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile yapacağı mücadelede de galibiyeti hedefliyor. Sarı-lacivertli ekip, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda çıkacağı mücadeleyi de kazanması durumunda, bu sezon ligde ilk kez üst üste 4 maçından 3 puanla ayrılmış olacak. Ligin 19. haftasında Gaziantepspor'u 3-1, 20. haftasında Manisaspor'u 2-1 ve 21. haftasında da Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, son üç maçta aldığı sonuçların motivasyonuyla, İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında galibiyet arayacak. Sarı-lacivertli ekipte, yarınki maç öncesi sakatlık ve çeşitli rahatsızlıkları bulunan futbolcuların son durumları, bu akşam basına kapalı yapılacak antrenmandan sonra belli olacak. Fenerbahçe'nin dünkü çalışmasında Alex, Ziegler ve Selçuk Şahin tedbir amaçlı olarak antrenmana katılmazken, sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Yobo ve Özgür Çek'in tedavilerine devam edilmişti. Serdar Kesimal ve bugün takımla çalışmalara başlaması beklenen Sezer Öztürk ise takımdan ayrı çalışmıştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın, yarınki mücadelede Kayserispor karşısında 4-0 kazanan kadroda büyük bir değişiklik yapmaması, Gökhan Gönül'ün forma giyememesi durumunda Orhan Şam'a savunmanın sağında görev vermesi bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı öncesi Fenerbahçe'de Caner Erkin, Reto Ziegler, Gökhan Gönül ve Serdar Kesimal sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe maçını hakem Özgür Yankaya yönetecek.