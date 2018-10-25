Fenerbahçe 4 dakikada geri döndü!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü maçında Belçika temsilcisi Anderlecht’e konuk olan Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçta 4 dakika içinde bulduğu iki golle skoru 2-2’ye getirdi ve zorlu deplasmandan 1 puanla dönmeyi başardı.

Bu sezon Avrupa ve ligde oynadığı 14 maçın 10’unda skor tabelasında geriye düşen Fenerbahçe, Anderlecht deplasmanında da üst üste goller kaçırdıktan sonra 35. dakikada Zakaria Bakkali’nin golüne engel olamadı ve ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı. Ayrıca ilk yarının sonlarında Sven Kums’un frikiği direkten döndü.

İkinci yarıya da tempolu başlayan Fenerbahçe, 49. dakikada yine Bakkali’nin attığı golle 2-0 geriye düşerken ilk golün asistini yapan Sven Kums, ikinci golde de pası veren isim oldu. Ancak maçın 53. dakikasında Anderlecht savunmasının hatasını değerlendiren Michael Frey, güzel bir vuruşla topu köşeden ağlarla buluşturdu ve skoru 2-1’e getirdi.

Bu golden dört dakika sonra Frey’in pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Hasan Ali Kaldırım, rakiplerini çalımladıktan sonra dar açıdan yaptığı sert bir vuruşla durumu 2-2’ye getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi ve Fenerbahçe, Belçika deplasmanından 1 puanla döndü.

Bu sonucun ardından ikinci sıraya yükselen Fenerbahçe puanını 4 yaparken son sıradaki Anderlecht gruptaki ilk puanını almış oldu. Öte yandan gruptaki diğer maçta Dinamo Zagreb deplasmanda Spartak Trnava’yı 2-1 mağlup etti ve 9 puanla zirvede yer aldı. Üçüncü sıradaki Spartak Trnava’nın ise 3 puanı bulunuyor.

Fenerbahçe kaçırdı, Anderlecht attı!

Anderlecht deplasmanında maça temkinli başlayan Fenerbahçe, Yassine Benzia ve Islam Slimani ile rakip kalede etkili oldu ancak gol atma başarısı gösteremedi. Sarı lacivertlilerin gol için yüklendiği dakikalarda Anderlecht hızlı bir atakta golü bulan taraf oldu. Maçın 35. dakikasında Kums’un ara pasında ceza sahasında topla buluşan Bakkali, köşeden topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Frey zoru başardı, Kums direğe takıldı

Kalesinde gördüğü golün ardından beraberlik için yüklenen Fenerbahçe, 38. dakikada net gol fırsatından eli boş döndü. Mauricio Isla’nın sağ kanattan ceza sahası içine ortaladığı topa Michael Frey gelişine vurdu ancak top kalecinin üzerine gitti. Kaleci Didillon topu kornere göndererek mutlak bir gol pozisyonunu savuşturmayı başardı. Maçın 44. dakikasında Anderlecht’in kazandığı frikikte topun başına geçen Kums, vuruşunda direğe takıldı. Bu pozisyonun ardından gol sesi çıkmayınca ilk yarı 1-0 Anderlecht’in üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya baskılı başlamak isteyen Fenerbahçe, 49. dakikada kalesinde gördüğü golle şoke oldu. Sağ kanattan ceza sahası içine giren Bakkali, sol ayağıyla köşeye iyi vurdu ve topu ağlarla buluşturarak hem takımının hem de kendisinin ikinci golünü atarak skoru 2-0’a getirmeyi başardı.

Fenerbahçe 4 dakikada geri döndü

Anderlecht’in ikinci golüyle birlikte oyundan kopması beklenen Fenerbahçe müthiş bir geri dönüşe imza attı. Karşılaşmanın 53. dakikasında rakip takım savunmasının pas hatasını iyi değerlendiren Frey, ceza sahası içine girer girmez yaptığı vuruşla durumu 2-1’e getiren isim oldu.

Bu golden dört dakika sonra Frey’in pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Hasan Ali Kaldırım, üst üste çalımların ardından dar açıdan yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi ve skoru 2-2’ye getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2’lik beraberlikle sona erdi.

İşte ilk 11'ler

Anderlecht: Didillon, Lawrence, Sanneh, Gerkens, Saief, Santini, Kums, Trebel, Bornauw, Saelemaekers, Bakkali.

Teknik direktör: Hein Vanhaezebrouck

Fenerbahçe: Harun, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Benzia, Jailson, Reyes, Eljif, Slimani, Frey.

Teknik direktör: Phillip Cocu