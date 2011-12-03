Fenerbahçe: 4 Ankaragücü: 2

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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile Ankaragücü Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Ankaragücü'nü 4-2 mağlup etti. Fenerbahçe'nin gollerini Stoch (2), Cristian ve Dia attı. Ankaragücü'nün golleri ise Murat Duruer ve Ergin'den geldi.Fenerbahçe bu galibiyetle ligde 28 puana yükselirken liderliğini sürdürdü. Ankaragücü ise kötü gidişe son veremedi ve 13 hafta sonunda 5 puanda kaldı.Lider Fenerbahçe 7 Aralık Çarşamba günü ligin 14. haftasında Türk Telekom Arena Stadı'nda Galatasaray'a konuk olacak. Ankaragücü ise iç sahada Bursaspor ile oynayacak.Mücadeleye hızlı başlayan taraf Fenerbahçe 18. dakikada Stoch'un ceza sahası dışından çektiği çok sert bir şutla golü buldu ve 1-0 öne geçti.İlk yarının sonuna doğru yaklaşılırken bu kez Ankaragücü gol sevinci yaşadı. 42. dakikada Özer Hurmacı'nın hatasıyla başlayan pozisyon Murat Duruer'in golüyle tamamladı: 1-1.İkinci yarıda daha istekli bir görüntü çizen Kanarya, 51. dakikada Cristian Baroni'nin yaklaşık 30 metreden attığı golle tekrar öne geçti.Karşılaşmada dakikalar 58'i gösterdiğinde sahneye tekrar Stoch çıktı. Slovak futbolcu bu kez ceza sahası içinden çektiği şutla ağları havalandırdı.Maçta 83. dakika oynanırken Ankaragücü atağında altıpasın önünde topla buluşan Ergin Keleş şık bir kafa vuruşuyla Volkan Demirel'i çaresiz bıraktı: 3-288. dakikada ise Gökhan Gönül sağ taraftan çektiği şut Dia'nın önünde kaldı. Senegalli oyuncuya da meşin yuvarlağı boş kaleye göndermek kaldı. Başka gol olmayınca maç 4-2 sona erdi.