-FENERBAHÇE: 4 - MEDICAL PARK ANTALYASPOR: 0 (İLK YARI) İSTANBUL (A.A) - 15.08.2010 - Spor Toto Süper Lig'de yapılan maçta Fenerbahçe, Medical Park Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 4-0 önde kapadı. 8. dakikada Alex, orta sahada Emre'den aldığı topu güzel bir ara pasıyla Semih'e aktardı. Sağdan ceza alanına giren Semih, çaprazda yerden bir vuruşla topu uzak direğin dibinden ağlara gönderdi: 1-0 13. dakikada sağdan Mehmet Topuz'un yerden ortasında, ceza alanı içinde savunmaya rağmen yatarak topa vuran Semih, meşin yuvarlağı filelere göndererek, takımının ve kendisinin 2. golünü attı: 2-0 24. dakikada Andre Santos'un soldan ortasında ön direkte Semih'in penaltı noktasına çıkardığı topa, bekletmeden vuran Alex, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak, farkı 3'e çıkardı: 3-0 28. dakikada Mehmet Topuz'un pasıyla sağdan ceza alanına giren Gökhan Gönül'ün, çaprazda dar açıdan vuruşunda, savunmada Tuna'ya çarpan top kaleci Polat'ın üzerinden filelere gitti: 4-0 34. dakikada soldan Stoch'un ortasında ceza alanı içinde Cristian'ın kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı. 35. dakikada Necati'nin pasında ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Ali Zitouni'nin vuruşunda, kaleye giden topu son anda çizgiye yakın yerden Gökhan Gönül çıkararak, önemli bir tehlikeyi önledi. 40. dakikada Andre Santos'un pasıyla ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kalan Alex'in vuruşunda, top yandan auta gitti. 42. dakikada Semih'in soldan ortasında ceza alanında Mehmet Topuz'un uçarak kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı. 44. dakikada Semih'in ceza yayı üzerinden sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti. 45. dakikada Gökhan Gönül'ün pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Alex'in, Tuna'yı çalımlayıp ceza alanının sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda, vuruşunda, top uzak direğin yanından auta çıktı ve karşılaşmanın ilk yarısı 4-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi. Stat: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Hakemler: Bülent Yıldırım, Cem Satman, Volkan Narinç Fenerbahçe: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Lugano, Bilica, Andre Santos, Mehmet Topuz, Emre, Cristian, Stoch, Alex, Semih Medical Park Antalyaspor: Polat, Erkan, Radeljic, Tuna, İlkem, Necati, Ertuğrul, Proment, Deniz, Tita, Ali Zitouni Goller: Dk. 8 ve 13 Semih, Dk. 24 Alex, Dk. 28 Gökhan Gönül (Fenerbahçe)