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Spor

Fenerbahçe 37 bin 14 adet kombine sattı

Sarı-lacivertli kulüp bu satıştan 74 milyon lira gelir elde etti

10 Ağustos 2015 20:56

Fenerbahçe Spor Kulübü, bugün itibariyle 37 bin 14 adet kombine satarak, 74 milyon lira gelir elde ettiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı 2015-16 Sezonu Kombine Kartlarına taraftarlarımızın yoğun ilgisi devam etmektedir. Bugün (10.08.2015) itibariyle toplam 37014 adet kombine kart satılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Fenerbahçe'de daha önceki kombine satış rekoru 33 bin adetti.

Sarı lacivertli kulüp, yeni sezona yönelik kombine satışlarından ortalama 74 milyon TL gelir elde etti.

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