Fenerbahçe, "Sarı Kırmızı Sırat Köprüsü"nde

Hakan TARHAN, İstanbul-DHA - Lige kötü başlayan, Avrupa macerasına erken veda eden Fenerbahçe\'nin önünde kritik bir dönemeç var.

Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş maçlarında alınan 6 puan toparlanma sinyali vermişken, Teleset Mobilya Akhisar karşılaşmasında alınan mağlubiyet sarı lacivertli camiayı yeniden sıkıntıya soktu. Milli maçlar için verilen arayı moral motivasyon olarak yeniden yapılanma fırsatı olarak gören teknik direktör Aykut Kocaman futbolcularını kritik maçlar için mental olarak hazırlamaya çalıştı. Fenerbahçe bu hafta evinde ağırlayacağı Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasını kazanarak gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisine moralli çıkmak istiyor. Bu iki sarı kırmızılı takımla oynadıktan sonra sarı lacivertliler yine sarı kırmızı renklere sahip olan ve ligin formda ekiplerinden Kayserispor\'u evinde ağırlayacak. Bu karşılaşmalardan alınacak 9 puan hem takımın yeniden ayağa kalkmasını sağlayacak, hem de bu rakiplerin sarı kırmızı renklere sahip olmasından dolayı sarı lacivertli taraftarlara takımlarına destek için ayrı bir motivasyon verecek.