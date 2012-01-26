-Fenerbahçe "adil yargılanma" istedi ANKARA (A.A) - 26.01.2012 - Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Nihat Özdemir, ''Ne bugün yapılan olağanüstü genel kurulu gerekli görüyor ne de herhangi bir kararla yarım puanımızın dahi silinmesini kabul ediyoruz'' dedi. Özdemir, Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak 58'inci maddenin tartışılmasını ve olağanüstü genel kurulun daha önce defalarca söyledikleri gibi yapılmasını istemediklerini söyledi. Fenerbahçe'nin gündeminin bu olağanüstü genel kurulun gündemiyle ilgili olmadığını dile getiren Nihat Özdemir, ''Biz kendimizi biliyoruz, kendimize inanıyoruz ve ayrıca da Türk adaletine güveniyoruz. Bu sebeple de ne bugün yapılan olağanüstü genel kurulu gerekli görüyor ne de herhangi bir kararla yarım puanımızın dahi silinmesini kabul ediyoruz'' diye konuştu. Özdemir, 58'inci maddenin tartışılması ve bu toplantının yapılmasının tıpkı daha önceki kanun değişikliği gibi Fenerbahçe Spor Kulübü'ne mal edilmeye çalışıldığını ifade ederek, toplantı çıkışında burada verilecek kararın yine kendilerine mal edilmeye çalışılacağını, ancak bunu kesinlikle kabul etmediklerini vurguladı. 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanundaki değişiklikle ilgili olarak, ''Sayın Aziz Yıldırım için değişiyor. Kişiye özel kanun çıkarılıyor'' dendiğini dile getiren Özdemir, şöyle konuştu: ''Ama başkanımızın da diğer arkadaşlarımızın da halen tutuklulukları sürüyor. Biz herhangi bir maddede herhangi bir değişiklik istemiyoruz. Biz sadece ve sadece adil yargılanma istiyoruz. Hem TFF kurullarında hem de sivil mahkemelerde adil bir yargılanma süreci istiyoruz. Devam eden hukuki sürece, hukukun temel prensiplerine herkesin en az bizim kadar saygı göstermesini de camia olarak istiyoruz. Unutmayınız, bu soruşturma kapsamında bugün 8 kulüp, biz inanıyoruz ki bu sayının çok yakın bir zamanda 11-12 kulübe ve 93 kişiye ulaşacağını unutmayalım. Ayrıca, kararın play-off öncesi verilmesini ve bunun açıkça söylenmesini de doğru bulmuyoruz. Federasyonun talimatları çerçevesinde konuya dair yapılması gerekenler tarif edilmelidir.'' Nihat Özdemir, bilhassa kişilere sözlü savunma yapma imkanı tanınmasını talep ettiklerini ifade ederek, bunun için de sonuna kadar mücadele edeceklerini aktardı. Fenerbahçe Kulübü'ne federasyon tarafından gönderilen ve kişilerden savunma istenildiğine dair yazı incelendiğinde, savunma süreciyle ilgili bir kez daha endişelerinin ne kadar yerinde olduklarını gördüklerini savunan Özdemir, şöyle devam etti: ''Savunma istenilenlerin neyle suçlandığı dahi yazılmamışken, binlerce sayfanın tamamının okunması gerekmektedir. Ardından da bu okumaların neticesinde savunma yapılması beklenmektedir. Bunun için tanınan süre de kimine 15, kimine 20 gün olarak verilmiştir. Bu açıkça 'kendinizi savunmayınız, siz zaten suçlusunuz' demektir. Böyle adil yargılanma olmaz. Savunma hakkı kutsaldır ama savunma hakkımız dahi bu şekilde adeta 'oldu bitti'ye getirilmek istenmektedir. Savunma sürecinin iyi niyetiyle ilgili çok sıkıntılarımız vardır. Federasyon başkanımız bu süreçte bir kez dahi 'kimse kulüplerimizi, dolayısıyla Türk futbol ailesini peşinen suçlayamaz. Karar yargı süreci sonunda verilir. Daha kişiler ve kulüplerimiz savunma haklarını kullanmamışlardır. Suç varsa federasyonumuz en ağır cezayı verir. Bu konuda bize güvenin' demiş midir? Hayır dememiştir. Federasyon başkanı ve yönetimi bunun yerine kafasında suçluluğa karar vermiş, suçluya ne ceza verileceğinin adını koymaya çalışan bir tavır sergilemiştir. Bunun yanında kendisinde olan bir çok yetkiyi de Etik Kurulu, Disiplin Kurulu, hatta Tahkim Kurulu'na devretmeyi seçmiştir. Ben isterdim ki TFF yönetimi bu kararı alırken bizim de burada söyleyecek bir sözümüzün olması gerekir. Türk sporunu ilgilendiren, 100 yıllık ömürleri olan kulüplerimizin de bu işte dahli olması gerekirken, elindeki yetki ve sorumluluğu başka taraflara taşımıştır. Biz bu federasyonu, bu işleri çözsün diye seçtik. Görev verdik, yetki verdik, sorumluluk verdik. Yetkisini ve sorumluluğunu bizlerin izni olmadan başka kurumlara devredemez.'' Nihat Özdemir, konuşmasının son bölümünde Fenerbahçe Spor Kulübü olarak adil yargılanma istediklerini yineledi.