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Spor

Fenerbahçe, 328 milyon liralık kredi anaparasının ödemesini 5 ay erteletti

11 Eylül 2020 17:35

Fenerbahçe Kulübü, bankalarla yapılan müzakereler çerçevesinde vadesi 2021 Mayıs ayına kadar olan toplam 328,1 milyon TL karşılığındaki kredi anapara ödemesinin 2021 yılının Ekim ayına ertelenmesi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. 

Sarı-lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile bankalar arasında yapılan müzakereler çerçevesinde vadesi 2021 Mayıs ayına kadar olan toplam 328,1 milyon TL karşılığındaki kredi anapara ödemesinin 2021 yılının Ekim ayına ötelenmesi hususunda mutabık kalınmıştır. Bankalar ile görüşmeler devam etmekte olup, neticelenmesi durumunda tarafımızdan açıklama yapılacaktır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

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