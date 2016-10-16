Fenerbahçe 3 puan kazanarak ligin zirvesine yaklaşmak istiyor

Spor Toto Süper Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbehçe Ülker Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 16:00'da olacak. Maçı Alper Ulusoy yönetecek.

Kasımpaşa ve Gaziantep galibiyleriyle toparlanma sürecine giren Fenerbahçe geçtiğimiz hafta Osmanlıspor'a 2 puan bırakmıştı. Ligin ilk 6 haftasında iki galibiyet iki beraberlik ve iki mağlubiyetle 8 puanla ligin 9. sırasında bulunuyor.

Sarı kanarya, ligin ilk 6 haftasında elde ettiği 7 puanla 11. sırada bulunan Aytemiz Alanyaspor'u yenerek, ligin zirvesine yaklaşmak istiyor.

Fener'de Dört eksik, bir belirsiz



Jeremain Lens, Ozan Tufan, Jose Fernandao ve Salih Uçan, Fenerbahçe'de sakat isimler. 4 futbolcunun da Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemeyeceği bildirildi.

Ligdeki ilk randevu



Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, ilk kez bir lig maçında karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'de ilk kez mücadele eden Alanyaspor, Fenerbahçe ile daha önce 2007-2008 sezonunda Türkiye Kupası grup maçında karşı karşıya gelmişti. Maçtan Fenerbahçe 10-3'lük skorla galip ayrılmıştı.