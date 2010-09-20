-FENERBAHÇE 3. KEZ PUAN YİTİRDİ İSTANBUL (A.A) - 19.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk derbisinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, taraftarında düş kırıklığı yarattı. Siyah-beyazlı ekip karşısında 26. dakikada Niang'ın attığı golle 1-0'lık üstünlük yakalayan 86. dakikaya kadar bu üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli ekip, bu dakikada kalesinde penaltıdan gördüğü golle sahadan beraberlikle ayrıldı. Avrupa kupalarından elenerek kötü bir giriş yaptığı sezonun ilk 4 haftasında ligde 2'şer galibiyet ve mağlubiyet alan, son olarak geçen hafta Kayserispor deplasmanından 2-0'lık mağlubiyetle dönen sarı-lacivertliler, seyircisinin önünde dönüm maçı olarak görülen mücadelede 3 puana çok yaklaşmışken, galibiyet fırsatını değerlendiremedi. Beşiktaş karşısında özellikle ilk yarıda olmak üzere çok sayıda gol fırsatını da değerlendiremeyen sarı-lacivertli ekip, kaçırdığı pozisyonları adeta aradı. Sarı-lacivertliler, penaltıya kadar kalesinde yaşadığı ciddi tehlikeleri ise savunmasının ve kaleci Volkan'ın yerinde müdahaleleriyle savuşturdu. Lige Kadıköy'de Medical Park Antalyaspor karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetle başlayan Fenerbahçe, ardından deplasmanda Trabzonspor'a 3-2 yenilmekten kurtulamadı. Ligin 3. haftasında yine Kadıköy'de Manisaspor'u 4-2 ile geçen sarı-lacivertliler, geçen hafta ise Kayserispor deplasmanından 2-0'lık mağlubiyetle dönmüştü. Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 2'şer galibiyet ve mağlubiyet alan sarı-laciverliler, bu sezon ilk beraberliğini ise derbi mücadelesinde yaşadı. Sarı-lacivertlilerin yitirdiği puan bu beraberlikle 5. haftada 8 oldu. -TRİBÜNLERDEKİ SEVİNÇ ÜZÜNTÜYE DÖNDÜ- Sarı-lacivertli ekibin 86. dakikada yediği penaltı golüyle 1-1 berabere kaldığı Beşiktaş maçının son bölümleri sarı-lacivertli taraftarlar için üzüntüyle doldu. Fenerbahçe'nin 26. dakikada attığı golle büyük bir sevinç yaşayan, ve ilerleyen dakikalarda yakalanan pozisyonlarda 2. golü bekleyen coşkulu taraftarların bu sevinci, 86. dakikada gelen penaltı golüyle üzüntüye dönüştü. -NİANG 3. GOLÜNÜ ATTI- Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Mamadou Niang, sarı-lacivertli formayla ligde 3. golünü attı. Sarı-lacivertli ekibin, ligin 3. haftasında Kadıköy'de Manisaspor'u 4-2 yendiği seyircisiz maçta 2 gol atan Niang, sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk derbi mücadelesinde takımı adına önemli bir gole imza atıysa da bu gol galibiyet için yetmedi. -İLK YARIYA 7 DAKİKA UZATMA- Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır, ilk yarıda sakatlıklar nedeniyle yaşanan duraksamalardan dolayı 7 dakika uzatma süresi verdi. İki takım kalecilerinin ilk 45 dakikada yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle oyun da duraksamalar yaşandı. -KARŞILAŞMA GERGİN GEÇTİ- Maç boyunca iki takım futbolcuları arasında sık sık gergin anlar yaşandı. Futbolcular arasında yaşanan gergin anları zaman zaman maçın hakemi Cüneyt Çakır araya girerek önlemeye çalışırken, zaman zaman da futbolcular ortamı sakinleştirdi. Karşılaşmanın hakemi iki takımın da 3'er futbolcusuna sarı kartını çıkardı. -DİĞER NOTLAR- -Fenerbahçe'de maça ilk 11'de başlayan Emre Belözoğlu, ikinci yarı başlarken yerini Özer Hurmacı'ya bıraktı. Emre'nin ilk yarıda yaşadığı sakatlıktan dolayı oyundan alındığı öğrenildi. -Fenerbahçe kaptanı Alex De Souza, 77. dakikada oyundan alınırken, alkışlarla oyun alanından ayrıldı. Teknik direktör Aykut Kocaman, savunma direncini artırmak için Alex'in yerine Cristian'ı oyuna dahil etti. -Fenerbahçe'ye geçen sezonun ikinci yarısında transfer olan Gökhan Ünal 88. dakikada oyuna dahil olarak ilk kez Beşiktaş'a karşı forma giydi. -Fenerbahçeli taraftarlar oyundan alınışı sırasında eski futbolcuları, Beşiktaşlı Aurelio'yu protesto etti. -Fenerbahçe'nin milli kalecisi Volkan, maçın ilk dakikalarında dizinden sakatlık geçirdi. Tedavi sonrası maça devam eden Volkan, ikinci yarıda da bir süre tedavi gördü.