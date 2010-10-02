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Fenerbahçe: 3 Gençlerbirliği: 0

İlk dakikadan itibaren rakip kalede baskı kuran Fenerbahçe, sağlı sollu ataklarla Gençlerbirliği'ni zorlamaya başladı. 5. dakikada Alex ile bir topu direkte patlayan Sarı-Lacivertliler, 21. dakikada Caner'in soldan ortasına kafayı yapıştıran Niang'ın attığı golle 1-0 öne geçti.Bu golden sadece 4 dakika sonra sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Niang, topu içeri çevirdi Aykut'un bacaklarına çarpan top ağlara gitti ve Fenerbahçe maçta 2-0 üstünlüğü yakaladı.Skor avantajını eline aldıktan sonra rakibinin üzerine fazla gitmeyen Sarı-Lacivertliler, oyunun temposunu iyice düşürdü ve ilk 45 dakika bu skorla sona erdi.İkinci yarıda daha çok rakibi kendi sahasında kabul ederek kontra ataklarla gol arayan Fenerbahçe, Dia ile önemli pozisyonlara girse de bunlardan sonuç alamadı. 67. dakikada Jedinak'ın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Gençlerbirliği karşısında oyunun kontrolünü iyice eline alan Sarı-Lacivertliler, 88. dakikada Gökhan Gönül'ün al da at dercesine verdiği pasta Andre Santos'un golüyle durumu 3-0'a getirdi ve maç da bu skorla sona erdi.Fenerbahçe bu skorla ligdeki puanını 13'e yükseltirken, Gençlerbirliği ise 8 puanda kaldı.Stat: Şükrü SaracoğluSaat: 19:00 (Lig TV)Hakemler: Fırat Aydınus, Baki Tuncay Akkın, Serkan Akarca, Hüseyin SabancıVolkan Demirel, Gökhan Gönül, Lugano, Yobo, Caner, Mehmet Topuz, Emre, Selçuk, Dia, Alex, NiangAykut KocamanÖzkan, Orhan, Kulusic, Aykut, Murat, Jedinak, Patiyo, Cem Can, Oktay, Serkan, SmeltzThomas Doll