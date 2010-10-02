T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe: 3 Gençlerbirliği: 0

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti.

02 Ekim 2010 03:00

T24 - Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler'in gollerini Niang ve Niang'ın asistinde(!) Aykut (kk) ve Andre Santos kaydetti. 



İlk dakikadan itibaren rakip kalede baskı kuran Fenerbahçe, sağlı sollu ataklarla Gençlerbirliği'ni zorlamaya başladı. 5. dakikada Alex ile bir topu direkte patlayan Sarı-Lacivertliler, 21. dakikada Caner'in soldan ortasına kafayı yapıştıran Niang'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Bu golden sadece 4 dakika sonra sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Niang, topu içeri çevirdi Aykut'un bacaklarına çarpan top ağlara gitti ve Fenerbahçe maçta 2-0 üstünlüğü yakaladı.

Skor avantajını eline aldıktan sonra rakibinin üzerine fazla gitmeyen Sarı-Lacivertliler, oyunun temposunu iyice düşürdü ve ilk 45 dakika bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda daha çok rakibi kendi sahasında kabul ederek kontra ataklarla gol arayan Fenerbahçe, Dia ile önemli pozisyonlara girse de bunlardan sonuç alamadı. 67. dakikada Jedinak'ın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Gençlerbirliği karşısında oyunun kontrolünü iyice eline alan Sarı-Lacivertliler, 88. dakikada Gökhan Gönül'ün al da at dercesine verdiği pasta Andre Santos'un golüyle durumu 3-0'a getirdi ve maç da bu skorla sona erdi.

Fenerbahçe bu skorla ligdeki puanını 13'e yükseltirken, Gençlerbirliği ise 8 puanda kaldı.


Fenerbahçe: 3  Gençlerbirliği: 0

Stat: Şükrü Saracoğlu

Saat: 19:00 (Lig TV)

Hakemler: Fırat Aydınus, Baki Tuncay Akkın, Serkan Akarca, Hüseyin Sabancı

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Lugano, Yobo, Caner, Mehmet Topuz, Emre, Selçuk, Dia, Alex, Niang

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Gençlerbirliği: Özkan, Orhan, Kulusic, Aykut, Murat, Jedinak, Patiyo, Cem Can, Oktay, Serkan, Smeltz

Teknik Direktör: Thomas Doll


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24