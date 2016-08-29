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Spor

Fenerbahçe 3 - 3 Kayserispor

Saat 21.45'te başlayan maçı, hakem Serkan Çınar yönetti

29 Ağustos 2016 02:47

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor konuk etti. Maç, 3-3 berabere bitti.

Saat 21.45'te başlayan maçı, hakem Serkan Çınar yönetti.

Kayserispor 28. dakikada Welliton'un golüyle öne geçti. Bu golden 3 dakika sonra Simon Kjaer sahneye çıktı ve skora denge getiren golü kaydetti.

Fenerbahçe'ye beraberliği getiren Kjaer, 38 dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Sarı-lacivertliler, 44. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle 2-1 öne geçti. 

İlk yarının uzatma dakikalarında Welliton kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.

90. dakikada ise Ufuk Budak sahneye çıktı ve skoru 3-2'ye getirdi. Uzatmalarda Alper Potuk'un golü skora yeniden denge getirdi.

FENERBAHÇE: Volkan Demirel - van der Wiel, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali - Neustadter, Ozan - Volkan Şen, Alper, Stoch - Emenike

KAYSERİSPOR: Ahamada - Erkam, Armel, Mabiala, Ufuk - Sow, Mihajlovic - Deniz, Umut, Nakoulma - Welliton

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