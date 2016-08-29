Fenerbahçe 3 - 3 Kayserispor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor konuk etti. Maç, 3-3 berabere bitti.
Saat 21.45'te başlayan maçı, hakem Serkan Çınar yönetti.
Kayserispor 28. dakikada Welliton'un golüyle öne geçti. Bu golden 3 dakika sonra Simon Kjaer sahneye çıktı ve skora denge getiren golü kaydetti.
Fenerbahçe'ye beraberliği getiren Kjaer, 38 dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Sarı-lacivertliler, 44. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle 2-1 öne geçti.
İlk yarının uzatma dakikalarında Welliton kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.
90. dakikada ise Ufuk Budak sahneye çıktı ve skoru 3-2'ye getirdi. Uzatmalarda Alper Potuk'un golü skora yeniden denge getirdi.
FENERBAHÇE: Volkan Demirel - van der Wiel, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali - Neustadter, Ozan - Volkan Şen, Alper, Stoch - Emenike
KAYSERİSPOR: Ahamada - Erkam, Armel, Mabiala, Ufuk - Sow, Mihajlovic - Deniz, Umut, Nakoulma - Welliton