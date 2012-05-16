Fenerbahçe 29, Bursaspor 26 yıllık kupa hasretine son vermek istiyor

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile Bursaspor, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Şampiyonluğu son maçta G. Saray’a kaptıran Fenerbahçe, 29 yıllık kupa hasretine son vermek isterken; Bursaspor da 26 yıl sonra kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor.



Futbolda Ziraat Bankası'nın sponsorluğunda düzenlenen 50. Türkiye Kupası, Fenerbahçe ile Bursaspor takımları arasında bugün Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak final maçıyla sahibini bulacak.

Saat 20.30'da başlayacak karşılamayı Bülent Yıldırım yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962-63 sezonundan itibaren düzenlenen Türkiye Kupası, 1980-81 sezonu itibariyle Federasyon Kupası adı altında oynanmaya başladı. Organizasyonun adı 1992-93 sezonundan itibaren yeniden Türkiye Kupası olarak değiştirildi.

Kupanın ilk sahibi Galatasaray, son sahibi ise geçen sezon Kayseri'de yapılan finalde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u penaltılar sonucu 6-5 yenen Beşiktaş.



Fenerbahçe'nin 4 kupası var



Türkiye Kupası'nda bu sezonki finalistlerden Fenerbahçe'nin 4 kupa şampiyonluğu bulunuyor.

29 yıldır kupaya hasret sarı-lacivertliler, kupa tarihinde daha önce 13 kez final oynayıp, 4 kez kupayı müzesine götürdü.

Son 8 sezonda 5. kez finale çıkan ''Sarı Kanaryalar'', kupayı en son 1982-83 sezonunda, finalde Mersin İdman Yurdu'nu saf dışı bırakarak kazandı.

Türkiye Kupası'nı şimdiye kadar 1968, 1974, 1979 ve 1983 yıllarında olmak üzere toplam 4 kez kazanan Fenerbahçe, 1962-1963, 1964-1965, 1988-1989, 1995-1996, 2000-2001, 2004-2005, 2005-2006, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında ise finalde kaybetti.



Bursaspor'un tek kupası var



Bursaspor ise ise kupa tarihinde 5. kez finalde mücadele edecek.

26 yıldır kupaya hasret yeşil-beyazlı ekip, Türkiye Kupası'nda 1985-86 sezonunda Altay'ı finalde geçerek tek kupasını kazandı.

Bursaspor, Türkiye Kupası'nı 1986'da finalde Altay'ı yenerek kupayı müzesine götürme başarısı gösterirken, 1970-71, 1973-74 ve 1991-92 sezonlarında da finalde kaybetti.



13 ayrı takım kazandı



Türkiye Kupası'nı 49 yıllık geçmişinde şimdiye dek 13 ayrı takım müzesine götürdü.

Kupada şimdiye dek Galatasaray 14, Beşiktaş 9, Trabzonspor 8, Fenerbahçe 4, Altay, Ankaragücü, Göztepe, Gençlerbirliği ve Kocaelispor 2'şer, Eskişehirspor, Bursaspor, Sakaryaspor ve Kayserispor da 1'er kez mutlu sona ulaştı.



Rekorlar hala Galatasaray'da



Türkiye Kupası tarihinde rekorlar, bu sezon 4. turda Sivasspor'a elenen ve son 7 sezondur finale çıkamayan Galatasaray'ın elinde bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip, şimdiye dek bu kupada 19 kez final oynarken, 14 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.



20 ayrı takım final oynadı



Türkiye Kupası'nın 49 yıllık geçmişinde daha önce 20 ayrı takım finallerde mücadele ederken, bunlardan 13'ü, en az 1 kez kupa sevinci yaşadı.

Finale yükselip de kupayı şimdiye dek hiç kazanamayan takımlar ise Adana Demirspor, Boluspor, Mersin İdmanyurdu, Samsunspor, Antalyaspor, Kayseri Erciyesspor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor.

Bunun yanı sıra Kocaelispor 2, Sakaryaspor ile Kayserispor ise oynadığı tek finalde kupayı kazanma başarısını gösterdi.

Öte yandan, Galatasaray, 19 kez final oynayıp 14 kez kupayı kazanırken, 15 kez final oynayan Beşiktaş 9, 13 kez finalde yer alan Trabzonspor ise 8 kez güldü.



En çok final kaybeden takım Fenerbahçe



Bu sezonun finalistlerinden Fenerbahçe, 13 kez final oynayıp, bunlardan sadece 4'ünde kupayı alırken, en fazla final kaybeden takım oldu.

Türkiye Kupası'nda, Altay da 7 kez finale çıkıp, yalnızca 2 kez kupanın sahibi olabildi.

Fenerbahçe kazanırsa 2 milyon 120 bin dolar alacak



Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Bursaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, şampiyon olması durumunda toplam 2 milyon 120 dolarlık kazancın sahibi olacak.

Kupaya 3. turdan itibaren katılarak, 4 tur geçen sarı-lacivertli ekibin kazancı şampiyonluk halinde 2 milyon 120 bin dolara (3,8 milyon lira) ulaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turda yer aldığı için 85 bin dolar kazanan Fenerbahçe, 4. tur primi olarak 115 bin, çeyrek final primi olarak 140 bin ve yarı final primi olarak da 380 bin dolar kazandı.

Bursaspor karşısında şampiyonluğa ulaştığı takdirde 1 milyon 400 bin dolar şampiyonluk primi kazanacak sarı-lacivertli ekibin toplam kazancı, 2 milyon 120 bin dolar olacak.

Şampiyonluğu kaybederse 2.'lik primi olarak 900 bin dolar alacak Fenerbahçe'nin toplam kazancı, 1 milyon 620 bin dolarda kalacak.



Fenerbahçe kupada 14. kez final oynayacak



Bugüne dek 13 kez finale çıkan sarı-lacivertli ekip, 4 kez kupayı kazanırken, 9 kez finallerde yitirdi.

1967-1968 ve 1978-1979 sezonlarında Altay'a karşı, 1973-1974 sezonunda Bursaspor ve 1982-1983 sezonunda da Mersin İdman Yurdu ile oynadığı finallerde kupayı kazanan Fenerbahçe, 1962-1963, 1964-1965, 1995-1996, 2004-2005 sezonlarında Galatasaray, 1988-1989, 2005-2006, 2008-2009 sezonlarında Beşiktaş, 2000-2001 sezonunda Gençlerbirliği ve 2009-2010 sezonunda da Trabzonspor karşısında finallerde kaybetti.



1982-1983'ten sonra 7 final kaybetti



Fenerbahçe, kupayı en son kazandığı 1982-1983 sezonundan bu yana geçen 29 yıllık süreçte 7 kez final kaybetti.

''Sarı Kanaryalar'', 29 yıllık periyotta yer aldığı 28 kupa mücadelesinde Beşiktaş'a karşı 3, Galatasaray'a 2, Gençlerbirliği ve Trabzonspor'a karşı 1'er kez finalde kaybetti.

38 yıl sonra Bursaspor ile finalde karşılaşacaklar



Sarı-lacivertli ekip, Bursaspor ile 38 yıl sonra kupa finalinde karşı karşıya gelecek.

1973-1974 sezonundaki finalde Bursaspor'a ilk maçta 1-0 yenilen Fenerbahçe, ikinci maçta aldığı 3-0'lık galibiyetle kupayı müzesine götürmüştü.