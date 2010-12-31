-FENERBAHÇE 2010'U UNUTMAK İSTİYOR İSTANBUL (A.A) - 31.12.2010 - Fenerbahçe Futbol Takımı, 2010 yılını hatırlamak istemeyeceği kötü bir yıl olarak geride bırakıyor. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası mücadelelerinde şampiyonlukları son maçlarda yitiren, Avrupa arenasında galibiyet alamayan sarı-lacivertliler yaptığı 49 resmi maçta 24 galibiyet, 14 yenilgi ve 11 beraberlik alırken, 91 gol atıp, kalesinde 60 gol gördü. Türkiye Kupası finalinde Şanlıurfa'da Trabzonspor'a 3-1 yenilip, ligin son hafta maçında Kadıköy'de yine bordo-mavili ekip karşısında 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, iki kulvarda da çok yaklaştığı şampiyonluğu elde edemezken, Avrupa arenasında çıktığı 6 maçta da galibiyet alamadı. -TARAFTAR TRİBÜNÜ YAKTI- Sarı-lacivertliler, 2005-2006 sezonunda Denizli'de yaşadığı büyük şokun daha şiddetlisini, geçen sezon Kadıköy'de geçirdi. Ligde 34. haftaya Bursaspor'un 1 puan (73'e 72) önünde giren Fenerbahçe, son hafta mücadelesinde seyircisinin önünde çıktığı Trabzonspor karşılaşmasında 1-1 berabere kalırken, yeşil-beyazlı ekip Beşiktaş'ı 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Kadıköy'de büyük heyecan yaşanan maçın uzatma dakikalarında Bursaspor-Beşiktaş maçının 2-2 tamamlandığı ve ''Şampiyon Fenerbahçe'' anonsu tribünlerde bir anda şampiyonluk havasının yaşanmasına neden oldu. Taraftarların sahaya girip şampiyonluk coşkusu yaşamasının ardından, gerçek ortaya çıkınca bu kez büyük bir yıkım yaşandı. Öfkelenen bazı taraftarlar tribünlerdeki bazı koltukları ateşe verirken maraton üst tribünde büyüyen ve çatı sistemine de sıçrayan alevleri saha içine giren itfaiye ekipleri güçlükle söndürdü. -ŞANLIURFA'DA KUPA HÜSRANI- Başarılı bir kupa mücadelesinin ardından finale yükselen Fenerbahçe, Şanlıurfa'da Trabzonspor ile yaptığı mücadeleden 3-1 mağlup ayrılarak, 27 yıllık hasreti bitiremedi. Tarihinde 4 kez kupayı müzesine götüren Fenerbahçe, son olarak 1982-1983 sezonunda kazandığı kupayı bordo-mavili ekibe kaptırarak büyük bir hüsran yaşadı. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor karşısındaki kaybıyla, hasret kaldığı kupayı 9. kez finalde yitirmiş oldu. -AVRUPA'DA GALİBİYET YOK- 2009 yılında Avrupa arenasındaki son 5 maçını da kazanarak başarılı bir çizgi yakalayan Fenerbahçe, 2010 yılında oynadığı 6 maçta da kazanamayarak adeta bir çöküş yaşadı. Geçen sezon yer aldığı UEFA Avrupa Ligi (H) Grubu'na Twente yenilgisiyle başladıktan sonra, gruptaki diğer 5 maçını kazanan sarı-lacivertliler, grubu 15 puanla birinci sırada tamamlayarak başarılı bir performans ortaya koymuştu. Ligde 2. turda Fransa'nın Lille takımıyla eşleşen sarı-lacivertliler deplasmanda 2-1 yenildikleri rakipleriyle İstanbul'da 1-1 berabere kalarak Avrupa'ya veda etti. Bu sezon Avrupa mücadelesine Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ile başlayan Fenerbahçe, İsviçre'nin Young Boys takımı karşısında deplasmanda aldığı 2-2'lik beraberliğin ardından, İstanbul'da rakibine 1-0 yenilerek elendi. Şansını UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak için play-off mücadelesinde sürdüren sarı-lacivertliler, bu turda da Yunanistan'ın PAOK takımına takıldı. Selanik'teki maçı 1-0 kaybeden Fenerbahçe, Kadıköy'deki maçtan 1-1'lik eşitlik alınca Avrupa defterini kapattı.