Fenerbahçe: 2 sezon boyunca futbolcu gelir-giderlerinde sınırlandırmalara uyacağız

Fenerbahçe Spor Kulübü Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildiride UEFA Mali Kontrol Komitesi ile UEFA Mali Fair Play Kriterleri ile ilgili bir yapılandırma anlaşması yapıldığı belirtildi. Fenerbahçe eğer önümüzdeki iki sezon mali kriterlere uyarsa 2018-2019 sezonundan itibaren bu sınırlandırma sona erecek. UEFA'nın sınırlandırması nedeniyle Fenerbahçe önümüzdeki sezon UEFA A listesine en fazla 22 oyuncu, 17-18'de ise 23 oyuncu dahil edebilecek. Fenerbahçe, UEFA ile yaptığı anlaşmaya göre 16-17 ve 17-18 sezonlarında personel ve futbolcu gelir-giderlerinde sınırlandırmalara uyacak.

İşte Fenerbahçe’den KAP’a yapılan açıklama şöyle:

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Komitesi tarafından Şirketimiz hakkında yürütülen UEFA Mali Fair Play Kriterleri; başabaş hesap durumu soruşturma süreci sona ermiş olup, Şirketimiz ile UEFA Mali Kontrol Komitesi arasında yapılandırma anlaşması imzalanmıştır.

Yapılan anlaşmanın detayları aşağıdaki şekildedir:

* Yapılandırma anlaşması; 2016/17, 2017/18, 2018/19 ve 2019/20 sezonlarını kapsamaktadır.

* Şirketimiz, 2019/20 izleme periyodunda (2017, 2018 ve 2019 Raporlama Dönemlerinde) UEFA başa baş hesap kriterlerine uymayı taahhüt etmektedir.

* Şirketimiz, 2015/16 sezonu için azami 30 milyon avro, 2016/17 sezonu için azami 20 milyon avro, 2017/18 sezonu için azami 10 milyon avro başabaş hesap açığı vermeyi taahhüt etmektedir.

* Şirketimiz 2016/17 ve 2017/18 sezonlarında personel giderleri/toplam gelirler oranında ve futbolcu haklarına ait amortisman giderlerinde getirilen sınırlandırmalara uymayı taahhüt etmektedir.

* Şirketimiz, UEFA A listesine 2016/17 sezonunda 22 oyuncu, 2017/18 sezonunda 23 oyuncu dahil edebilecektir. Önümüzdeki sezonlarda bu anlaşmada yer alan operasyonel ve mali kriterlere uyum gösterilmesi durumunda, 2018/19 sezonundan itibaren bu sınırlandırma sona erecektir.

* Şirketimiz, bu anlaşma süresince, UEFA A Listesine dahil edilebilecek yeni oyuncu transferlerinde belirli bir sınırlandırmayı kabul etmektedir. Bu sınırlama, sezon bazında net transfer gelirlerinin (transfer gelirleri-transfer harcamaları) pozitif olması şartını içermektedir. Önümüzdeki sezonlarda bu anlaşmada yer alan operasyonel ve mali kriterlere uyum gösterilmesi durumunda, 2018/19 sezonundan itibaren bu sınırlandırma sona erecektir.

* Şirketimiz toplam 7,5 milyon avro tutarına kadar UEFA Katılım gelirlerine tedbir konulmasını kabul etmekte olup, bu tutarın 2 milyon avroluk kısmı 2015/16, 2016/17 ve 2017/18 sezonlarında 3 eşit taksit halinde UEFA’ya ödenecektir. Kalan 5,5 milyon avro üzerindeki tedbir şarta bağlı olup önümüzdeki sezonlarda bu anlaşmada yer alan operasyonel ve mali kriterlere uyum gösterilmesi durumunda UEFA tarafından kaldırılacaktır.