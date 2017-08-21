Fenerbahçe: 2 - Trabzonspor: 2

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA) (fotoğraflı)

STAT: Ülker Stadyumu

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Olguncan

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Roman Neustadter(Dk.62 Soldado), Martin Skrtel, Mauricio Isla, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper Potuk, Nabil Dirar (Dk.76 Aatif), Mathieu Valbuena, Robin van Persie (Dk.46 Giuliano)

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Kucka, Okay Yokuşlu, Olcay, Bero (Dk.87 Bongonda), Yusuf (Dk.63 Onazi), Burak Yılmaz (Dk.20 N\'Doye)

GOLLER: Dk.45 Alper Potuk, Dk. 84 Mathieu Valbuena (pen) (Fenerbahçe) - Dk.5 Burak Yılmaz, Dk. 56 Olcay Şahan (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Dk.50 Alper, Dk.62 Josef (Fenerbahçe) - Dk. 11 Olcay, Dk. 52 Yusuf Yazıcı, Dk. 85 Bero, Dk .86 Mas (Trabzonspor)

Fenerbahçe evinde Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe, Süper Lig\'in 2\'nci haftasında Trabzonspor\'u konuk etti. Ülker Stadı\'nda saat 21.45\'te başlayan maçta hakem Ali Palabıyık düdük çaldı. Karşılaşma 2-2\'lik eşit skorla son buldu. Mücadelede Fenerbahçe\'nin gollerini 45\'inci dakikada Valbuena\'nın kullandığı taçta sol kanatta topla buluşan Alper Potuk, rakiplerini geçerek ceza sahası içinden kaydetti. 84\'üncü dakikada Valbuena\'nın kullandığı penaltı vuruşunda top ağlara gitti.

Trabzonspor\'un gollerini ise 5\'inci dakikada Kucka\'nın ceza sahası içine kullandığı ortada topla buluşan Burak Yılmaz topu filelere gönderdi. 56\'ncı dakikada Yusuf\'un vuruşunda ceza yayı solunda topla buluşan Olcay, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

GIULIANO İLK MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe\'de geçtiğimiz hafta transfer işlemleri sürdüğü için takıma dahil olamayan Giuliano Victor de Paula, ilk maçına çıktı. Trabzonspor ile oynanan maça yedek kulübesinde başlayan Giuliano, karşılaşmanın ikinci yarısının başında oyuna dahil olurken bir diğer yeni transfer Roberto Soldado, Sakatlıkları devam eden Jose Fernandao ve Mehmet Ekici\'nin yanı sıra teknik direktör Aykut Kocaman Salih Uçan\'a Trabzonspor maçında görev vermedi.

VOLKAN DEMİREL\'E ISLIKLI TEPKİ

Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel, yediği 2\'nci golden sonra ıslıklı tepki ile karşılaştı. Trabzonspor\'un Olcay ile bulduğu 2\'nci golden sonra yaşanan başka bir pozisyonda ayağına top gelen Volkan Demirel, sarı-lacivertli taraftarların ıslıklı tepkisine maruz kaldı.

TRABZONSPOR\'DA KAPTAN 11\'DE YERİNİ ALDI

Trabzonspor\'da sakatlıkları bulunan Castillo ve Medjani, Fenerbahçe maçında görev almadı. Cezası sona eren kaptan Onur Recep Kıvrak ise takımı ile sahadaki yerini aldı.

BURAK YILMAZ SAHADAN ERKEN AYRILDI

Trabzonspor\'un ilk golünü kaydeden Burak Yılmaz, 20\'nci dakikada oyundan çıktı. Bordo-mavili ekibin golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmanın 5\'inci dakikasında ilk golü kaydederek 1-0 takımının öne geçmesini sağladı. Daha sonra orta sahada bir pozisyonda sakatlık geçiren Burak Yılmaz, sağlık ekibinin yaptığı müdahale ile bir süre oyuna devam etti. Karşılaşmanın 20\'nci dakikasına kadar oyunda kalan Yılmaz, yerini N\'Doye\'ye bıraktı. Öte yandan Burak Yılmaz, bu golle Trabzonspor forması altında 61\'inci golünü kaydetmiş oldu.

STAT DOLDU

Fenerbahçeli taraftarlar Trabzonspor ile oynanan maça büyük ilgi gösterdi. Ülker Stadyumu\'nda oynanan maç için Ülker Stadyumu\'na gelen sarı-lacivertli taraftarlar yaptıkları tezahüratlar ile takımlarına destek oldular.

Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar şehitleri de unutmadı. Trabzon\'un Maçka İlçesi\'nde terör örgütü tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Eren Bülbül için üzerinde Türk Bayrağı\'nın bulunduğu \'\'Şehitler ölmez vatan bölünmez iyi ki varsın Eren\'\' yazılı pankart açtı.