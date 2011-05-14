-FENERBAHÇE 153 GÜNDÜR YENİLMİYOR İSTANBUL (A.A) - 14.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de bu sezon son yenilgisini aldığı Ankaragücü ile yarın karşılaşacak Fenerbahçe'nin ligde tam 153 gündür bileği bükülmüyor. Ligde en son 16. haftada, 12 Aralık 2010'da deplasmanda Ankara temsilcisine 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, 2011 yılında ligde yenilgi yüzü görmedi. Ligin 17. haftasında Sivasspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe, devre arasından sonra galibiyet serisi yakalayarak, Ankaragücü maçından sonra yaptığı 16 maçta 15 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bu seride Trabzonspor, Kayserispor, Beşiktaş gibi rakiplerini mağlup eden sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ı, Türk Telekom Arena'da çıktığı ilk derbi maçta 2-1 yendi. Fenerbahçe, böylece rakibini yeni stadında yenen ilk takım oldu. Sarı-lacivertliler, bu dönemde tek beraberliğini 27. haftada kendi sahasında Bursaspor karşısında aldı. -KADIKÖY'DE YENİLGİYİ UNUTTU- Yarın Ankaragücü ile sahasında karşılaşacak Fenerbahçe, Kadıköy'deki lig maçlarında yenilgiyi unuttu. Sarı-lacivertliler, ligde sahasında yaptığı son 22 maçta yenilgi yüzü görmedi. Ligde geçen sezon 22. haftada Bursaspor'a Kadıköy'de 3-2 yenilen ''Sarı Kanaryalar'', bu maçtan sonra sahasında yaptığı 22 maçta 18 galibiyet, 4 beraberlik aldı. -22 MAÇTA 43 GOL ATTI- Sarı-lacivertliler, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yaptığı son 22 lig maçında toplam 43 gol attı, sadece 9 gol yedi. Fenerbahçe, sahasındaki son 22 lig maçında en farklı galibiyetini, bu sezonun ilk maçında Medical Park Antalyaspor'u 4-0 yenerek aldı. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de 13. haftada da Bucaspor'u 5-2 gibi farklı skorla mağlup etti. -KADIKÖY'DE 763 DAKİKADIR GOL YEMİYOR- Fenerbahçe, Kadıköy'deki lig maçlarında tam 763 dakikadır gol yemiyor. Sarı-lacivertliler, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yaptığı son 8 lig maçında kalesinde gol görmedi. Ligin 15. haftasında Kardemir Karabükspor ile sahasında yaptığı ve 2-1 kazandığı maçın 47. dakikasında Emenike'nin attığı golden sonra kalesini gole kapatan sarı-lacivertliler, tam 763 dakika gol yemedi. -ANKARAGÜCÜ İLE 96. MAÇ- Fenerbahçe ile Ankaragücü ligde yarın 96. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde şimdiye dek yapılan 95 maçta, Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 60-9 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Renktaşlar, 26 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin ligde attığı toplam 171 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 60 golle karşılık verebildi. Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçı başkent temsilcisi 2-1 kazandı. -İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR- Fenerbahçe ile Ankaragücü, ligde şimdiye dek İstanbul'da 47 kez karşılaştı. Fenerbahçe, genel toplamdaki üstünlüğünü İstanbul'daki maçlarda da göstererek renktaşına galibiyet sayısında 34-3 gibi açık ara üstünlük kurdu. Her iki ekip, İstanbul'daki 10 maçta ise eşitliği bozamazken, Fenerbahçe 101, Ankaragücü ise 31 gol attı. Geçen sezon İstanbul'da yapılan maçı Fenerbahçe 3-2 kazandı. -FARKLI SKORLU GALİBİYETLER- Fenerbahçe, Ankaragücü karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2004-2005 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık skorla elde etti. Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek elde ettiği toplam 9 galibiyetini de tek farklı skorlarla aldı.