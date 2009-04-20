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Spor

Fenerbahçe 12'yi istiyor

20 Nisan 2009 15:41


Fortis Türkiye Kupası'na 26 yıldır hasret kalan Fenerbahçe, bu sezon yarı finalde Sivasspor'u eleyerek, tarihinde 12. kez finale yükselmek istiyor.

Kupayı 1967-1968, 1973-1974, 1978-1979 ve son olarak 1982-1983 sezonunda toplam 4 kez kazanan sarı-lacivertliler, ligde şampiyonluk yarışının gerisine düşmesinin ardından, bu sezon kupada final oynamak istiyor.

47 yıllık kupa tarihinde 11 kez final oynayan Fenerbahçe, sadece 4 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.


FENERBAHÇE'NİN FİNALLERİ


Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda final oynadığı sezonlar ve rakipleriyle yaptığı maçların sonuçları şöyle:


Sezon Maç Sonuç

------- ---------------------- -----

1962-63 Fenerbahçe-Galatasaray 1 - 2

Galatasaray-Fenerbahçe 2 - 1


1964-65 Fenerbahçe-Galatasaray 0 - 0

Galatasaray-Fenerbahçe 1 - 0


1967-68 Fenerbahçe-Altay 2 - 0 (Şampiyon)

Altay-Fenerbahçe 1 - 0


1973-74 Bursaspor-Fenerbahçe 1 - 0 (Şampiyon)

Fenerbahçe-Bursaspor 3 - 0


1978-79 Altay-Fenerbahçe 2 - 1 (Şampiyon)

Fenerbahçe-Altay 2 - 0


1982-83 Fenerbahçe-Mersin İ.Y. 2 - 0 (Şampiyon)

Mersin İ.Y.-Fenerbahçe 1 - 2


1988-89 Fenerbahçe-Beşiktaş 0 - 1

Beşiktaş-Fenerbahçe 2 - 1


1995-96 Galatasaray-Fenerbahçe 1 - 0

Fenerbahçe-Galatasaray 1 - 1


2000-01 Fenerbahçe-G.Birliği 2 - 2 (3 - 6) (Penaltılarla)


2004-05 Galatasaray-Fenerbahçe 5 - 1


2005-06 Beşiktaş-Fenerbahçe 3 - 2 (Uzatmada)

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