Fenerbahçe 12'yi istiyor



Fortis Türkiye Kupası'na 26 yıldır hasret kalan Fenerbahçe, bu sezon yarı finalde Sivasspor'u eleyerek, tarihinde 12. kez finale yükselmek istiyor.



Kupayı 1967-1968, 1973-1974, 1978-1979 ve son olarak 1982-1983 sezonunda toplam 4 kez kazanan sarı-lacivertliler, ligde şampiyonluk yarışının gerisine düşmesinin ardından, bu sezon kupada final oynamak istiyor.



47 yıllık kupa tarihinde 11 kez final oynayan Fenerbahçe, sadece 4 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.





FENERBAHÇE'NİN FİNALLERİ





Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda final oynadığı sezonlar ve rakipleriyle yaptığı maçların sonuçları şöyle:





Sezon Maç Sonuç



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1962-63 Fenerbahçe-Galatasaray 1 - 2



Galatasaray-Fenerbahçe 2 - 1





1964-65 Fenerbahçe-Galatasaray 0 - 0



Galatasaray-Fenerbahçe 1 - 0





1967-68 Fenerbahçe-Altay 2 - 0 (Şampiyon)



Altay-Fenerbahçe 1 - 0





1973-74 Bursaspor-Fenerbahçe 1 - 0 (Şampiyon)



Fenerbahçe-Bursaspor 3 - 0





1978-79 Altay-Fenerbahçe 2 - 1 (Şampiyon)



Fenerbahçe-Altay 2 - 0





1982-83 Fenerbahçe-Mersin İ.Y. 2 - 0 (Şampiyon)



Mersin İ.Y.-Fenerbahçe 1 - 2





1988-89 Fenerbahçe-Beşiktaş 0 - 1



Beşiktaş-Fenerbahçe 2 - 1





1995-96 Galatasaray-Fenerbahçe 1 - 0



Fenerbahçe-Galatasaray 1 - 1





2000-01 Fenerbahçe-G.Birliği 2 - 2 (3 - 6) (Penaltılarla)





2004-05 Galatasaray-Fenerbahçe 5 - 1





2005-06 Beşiktaş-Fenerbahçe 3 - 2 (Uzatmada)