-FENERBAHÇE 126 GÜN SONRA KADIKÖY'DE SEYİRCİSİYLE BULUŞTU İSTANBUL (A.A) - 19.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de sahasında Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe, 126 gün sonra Kadıköy'de bir lig maçında seyircisinin karşısına çıktı. Geçen sezonun son maçında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalarak, şampiyonluğu Bursaspor'a kaptıran ve bu maç sonrası yaşanan olaylar nedeniyle PFDK'dan 2 maç seyircisiz oynama cezası alan ''Sarı Kanaryalar'', ligin 1. haftasında Medical Park Antalyaspor ve 3. haftasında Manisaspor karşısında seyircisinden yoksun mücadele etmişti. Derbi maçta takımlarını yalnız bırakmayan Fenerbahçeli taraftarlar, maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla statta büyük bir coşku yarattı. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı her derbi maçta olduğu gibi büyük coşkuya sahne olurken, maç öncesinde kale arkası tribünlerinin üst bölümlerinde dev boyutta sarı-lacivert bayraklar açıldı. İki takım seremoni için sahaya çıktığında havaya konfetiler atılırken, statta renkli görüntüler oluştu. Karşılaşma, vefat eden TFF eski başkanlarından Halim Çorbalı anısına düzenlenen 1 dakikalık saygı duruşunun ardından başladı. -KOCAMAN, STOCH'U YEDEK BIRAKTI- Hafta içi yapılan antrenmanlarda derbi maç için kadro arayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Stoch'a yedekler arasında yer verdi. Sarı-lacivertli kaleyi Volkan Demirel korurken, savunma Gökhan Gönül, Lugano, Bilica, Andre Santos, orta alan Mehmet Topuz, Selçuk, Emre, Dia, forvet arkasında Alex ve forvette de Niang görev aldı. Stoch'u yedek bırakan Kocaman, orta alanın solunda Dia'ya görev verdi. Bu sezon daha önce ligin 2. haftasındaki Trabzonspor maçına da yedekler arasında başlayan Stoch, 38. dakikada Semih'in sakatlanıp çıkmasının ardından oyuna dahil olmuştu. Sarı-lacivertli ekibin kadrosunda sakatlıkları bulunan Yobo, Uğur, Güiza ve kaleci Mert yer almadı. Aykut Kocaman, İlhan, Caner ve Semih'in yanı sıra Kazım'ı da Beşiktaş ile yapılan derbi mücadelesinde 18 kişilik kadroya almadı. Semih sol ayak bileğindeki burkulma nedeniyle hafta içindeki bazı antrenmanlara katılmamıştı. -İLK DERBİ HEYECANI- Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın yanı sıra yeni transferlerden ikisi sarı-lacivertli ekiple ligde ilk derbi heyecanını yaşadılar. Aykut Kocaman, teknik adam unvanıyla siyah-beyazlı ekibe karşı bu maçta ilk kez sarı-lacivertli ekibin başında sahaya çıktı. Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı Dia ve Niang, Kocaman'ın sahaya sürdüğü 11 kişilik kadroda yer alarak, sarı-lacivertli formayla ilk lig derbi heyecanını yaşadılar. -TRİBÜNLERDE DESTEK PANKARTLARI- Fenerbahçeli taraftarlar takımlarına Beşiktaş mücadelesinde destek vermek için tribünlere çok sayıda pankart astı. Maraton üst tribünün ön bölümüne teknik direktör Aykut Kocaman'a destek veren pankartta, ''Fenerbahçemizin öz çocuğu Aykut Kocaman hep yanındayız'' ifadeleri yer aldı. Yine maraton üst tribünde bir taraftar grubunun takıma mesaj gönderen pankartında, ''Biz çekmeye razıyız cefalarını, sen yeter ki şampiyon ol al bizim canımızı'' şeklindeki pankartı dikkati çekti. Tribünlerde yer alan diğer pankartlarda, ''Kırılsa da kanadımız, asiye çıksa adımız, duyan duysun, bilen bilsin böyledir bizim sevdamız'', ''25 milyon taraftarıyla hep yanındayız'', ''Burası Saracoğlu tribünler hep dolu'', ''Dünüm bugünüm yarınım Fener... Sen oldun hayatım'' şeklinde ifadeler yer aldı. Beşiktaşlıların kullandığı bir şarkıya gönderme yapan Fenerbahçeliler, tribüne iki takımın renklerinin yer aldığı ''Sizinkisi bir aşk hikayesi, bizimki aşkın ta kendisi'' yazılı pankart astı. -KÜFÜRLÜ TEZAHÜRATLAR- İki takım taraftarları karşılaşmanın başlamasına saatler kala tribünlerdeki yerlerini almaya başladıktan sonra atışmalarda başladı. Taraftarlar arasındaki atışmalarda küfürlü tezahüratlar da sıkça yer aldı. -MEDYANIN İLGİSİ BÜYÜK- Spor Toto Süper Lig'deki sezonun ilk derbisine basın mensuplarının ilgisi de büyük oldu. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki dev derbide toplam 265 basın mensubu görev yaptı. Karşılaşmayı, İslam Çupi Basın Tribünü'nde 175 gazeteci, saha içinde ise 90 foto muhabiri takip etti. Derbiyi izlemek için akredite yaptıranlar arasında 5 de yabancı gazetecinin bulunduğu, TSYD'nin, basın tribününün kontenjanı nedeniyle çok sayıda akreditasyon başvurusunu ise geri çevirmek zorunda kaldığı bildirildi. -DİĞER NOTLAR- -Beşiktaşlı futbolcular stada gelip atmosferi gözlemlemek için sahaya çıktıklarında, kendi seyircisinden destek görürken, sarı-lacivertli tribünler tarafından ıslıklandı. Siyah-beyazlı futbolcular bir süre atmosferi gözlemleyip soyunma odasına geri döndü. -Migros kale arkası tribününde iki takım taraftarlarının bulunduğu bölümler arasında güvenlik nedeniyle boşluk bırakıldı. Bu boşluğun bir bölümüne ise çok sayıda özel güvenlik elemanını ve çevik kuvvet ekipleri yerleştirildi. -Beşiktaşlı taraftarlar, derbi maç için Migros kale arkası tribünde kendilerine ayrılan yeri doldurdu. Taraftarlar maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla siyah-beyazlı ekibe destek verdi. -Maçı izleyenler arasında Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ile milli basketbolcu Semih Erden de yer aldı. Semih Erden, Fenerbahçe formasıyla maçı takip etti.