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Spor

FENERBAHÇE 1 TEMMUZDA TOPBAŞI YAPIYOR İSTANBUL (A.A)

24 Haziran 2011 21:59

-FENERBAHÇE 1 TEMMUZDA TOPBAŞI YAPIYOR İSTANBUL (A.A) - 24.06.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 2010-2011 sezonu şampiyonu Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz Cuma günü İstanbul'da başlayacak. Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümünü Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacak.  Fenerbahçe, daha sonra Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde 7-14 Temmuz tarihlerinde ikinci dönem kamp çalışmalarını gerçekleştirecek.  Sezon bitiminde milli takımlarına giden oyuncuların, çalışmalara 7 Temmuz 2011 Perşembe günü katılacağı, Copa America'da mücadele edecek Uruguay Milli Takımı'nda yer alan Lugano ile Brezilya Milli Takımı formasını giyen Andre Santos'un daha sonra takıma dahil olacakları bildirildi. Fenerbahçe, Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki kampın ardından 15-16 Temmuz'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek Brüksel Turnuvası'na katılacak.  Sarı-lacivertliler, 21 Temmuz Perşembe günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımı ile yapacağı özel maçla yeni sezonda ilk kez taraftarının önüne çıkacak. 

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