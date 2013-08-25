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Spor

Fenerbahçe 1-0'lık Eskişehirspor galibiyetiyle rahat bir nefes aldı

Spor Toto Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Eskişehirspor'u ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sarı-Lacivertliler'in tek golünü, 52. dakikada Dirk Kuyt kaydetti

25 Ağustos 2013 02:56

 

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Eskişehirspor'u ağırladı. 90 dakikanın galibi, 1-0'lık skorla Sarı-Lacivertli takım oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol atmayı başaramadı ve ilk yarı 0-0 berabere tamamlandı.

 

Kaleci Mert ve Kuyt kahramanlaştı

 

İkinci yarıya her iki takım da aynı 11'le başladı. 52. dakikada Emanuel Emenike'nin ortasına iyi yükselen Kuyt'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Fenerbahçe, bu golle 1-0 öne geçti. 59. dakikada Necati Ateş kafa vuruşunu Alper Potuk elle kesince karşılaşmanın hakemi İlker Meral, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Necati Ateş, ağları havalandıramadı. Mert Günok, müthiş uzanarak penaltıyı kurtardı.

85. dakikada Necati Ateş'in, bomboş pozisyonda gelişine vurduğu top az farkla auta gitti. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve karşılaşma Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle son buldu.

 

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