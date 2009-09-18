FENERBAHÇE 1 - 2 TWENTE

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi H grubu ilk maçında sahasında Hollanda ekibi Twente'ye 2-1 mağlup olarak kötü bir başlangıç yapmış oldu.



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UEFA Avrupa Ligi'nde kendi sahasında oynadığı ilk grup maçında galip gelerek, lige iyi bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe, karşılaşmaya baskılı başladı. Ancak hücuma çıkarken rakip sahada çok pas hatası yapan sarı-lacivertliler, gol pozisyonu üretmekte zorlandı. İlk yarı boyunca ceza alanı içinde iki gol pozisyonu bulan Fenerbahçe, Kazım ve Güiza ile bunları değerlendiremeyince, soyunma odasına 0-0 beraberlikle gitti.

Konuk ekip Twente ise karşılaşmaya temkinli başladı. İlk dakikalarda Fenerbahçe'nin baskısına rağmen kalesinde pozisyon vermeyen Hollanda temsilcisi, özellikle 30. dakikadan sonra zaman zaman rakip kalede etkili oldu. İlk yarıda 36. dakikada Stoch ile önemli bir gol pozisyonundan yararlanamayan Twente, ilk yarıyı 0-0 berabere tamamladı.

Fenerbahçe ikinci yarıya yine istekli başladı ve rakibine oranla daha baskılıydı.

İkinci yarının ilk 15-20 dakikası bir türlü sarı-lacivertli ekip aradığı golü bulamazken, teknik direktör Christoph Daum, 64. dakikada Roberto Carlos’un yerine Mehmet Topuz’u oyuna aldı.

71. dakikada Kazım’ın düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşu kullanan Mehmet Topuz Fenerbahçe’yi 1-0 öne geçirdi.

Sarı-lacivertil ekip ikinci golü bulup rahatlamak isterken, Twente de beraberlik golü peşindeydi ve golün 4 dakika sonrasında gelişen atakta Nkufo ceza sahasına girer girmez sol ayağınla sert vurdu ve kaleci Volkan’ın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu.

Aynı oyuncu 5 dakika sonra Fenerbahçe defansının hatasını affetmedi ve Twente’nin ve kendisinin ikinci golünü attı.

Fenerbahçe beraberlik golü için Hollanda temsilcisi kalesine çok yüklenmesine rağmen bir türlü aradığı golü bulamadı ve maç 2-1 Twente’nin üstünlüğü ile sona erdi.

FENERBAHÇE: 1 - TWENTE: 2

Stat: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu

Hakemler: Claudio Circhetta, Francesco Buragina, Raffael Zeder (İsviçre)

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Bilica, Lugano, Roberto Carlos, Kazım, Emre, Cristian, Dos Santos, Alex, Güiza

Twente: Boschker, Stam, Wisgerhof, Douglas, Kuiper, Tiote (Dk. 41 Jannssen), Perez, Brama, Stoch, Ruiz, Nkufo

Sarı Kartlar: Dk. 29 Tiote (Twente), Dk. 41 Dos Santos (Fenerbahçe)

Goller: Dk. 71 Mehmet Topuz (Fenerbahçe), Dk. 75 ve Dk.80 Nkufo (Twente)