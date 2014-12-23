Fenerbahçe: 1 Altınordu: 1

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'ndaki 3. maçında konuk ettiği PTT 1. Lig temsilcisi Altınordu'yla 1-1 berabere kaldı. Diego Ribas, Türkiye'deki ilk golünü kaydederek takımının 1 puan almasını sağladı.

İki takım, mücadeleye şu 11'lerle başladı:

FENERBAHÇE: Mert, Savaş, Serdar, Kadlec, Hasan Ali, Selçuk, Caner Koca, Diego, Mehmet Topuz, Uygar, Emenike

ALTINORDU: Evren, Taha, Kemal, Taha, Yusuf, Gökhan, H.İbrahim, Berkay, Serkan, Arif, Cengiz, Çağlar

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nda, PTT 1. Lig temsilcisi Altınordu ile yaptıkları maçta, gençler ve ligde az süre alan oyuncularının çoğunlukla bulunduğu kadroyu sahaya sürdü. Hürriyet’te yer alan habere göre, kupada bundan önce Kayserispor ve Bayburt Grup Özel İdare ile yapılan iki maçta 11'de başlayan Uygar Mert Zeybek ile Savaş Polat, Altınordu karşısında da kadrodaki yerlerini aldı. Sakatlığının ardından kupada Bayburt temsilcisiyle yapılan grup ikinci maçıyla takıma dönen, ligde Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor ile yapılan maçta ise yedekler arasında kalan Diego, yine bir kupa mücadelesinde 11'e girdi.

Teknik direktör Kartal, as oyunculardan sadece Emenike'yi 11 kişilik kadroda sahaya sürdü. Süper Lig'in geride kalan 14 haftalık bölümünde 13 maçta forma giyen Emenike, bu sezon ilk kez kupa maçında görev aldı.

Serdar Kesimal bu sezon ilk kez sahada

İsmail Kartal, savunma oyuncusu Serdar Kesimal'a bu sezon ilk kez resmi bir maçta görev verdi. Sarı-lacivertli formayı en son geçen sezon spor toto süper lig'in 34. haftasında deplasmanda Kayserispor'a karşı 2-0 kazandıkları maçta giyen Serdar, Altınordu maçında, 2014-2015 sezonunun devre arası yaklaşırken şans buldu.

Fenerbahçe'de 12 oyuncu kadroda yok

Teknik direktör İsmail Kartal, as futbolcuların büyük bölümünü Altınordu maçının kadrosuna dahil etmedi. Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Caner Erkin, Alper Potuk, Alves, Kuyt, Egemen Korkmaz, Gökhan Gönül, Mehmet Topal, Sow, Meireles ve sakatlığı bulunan Webo, kupa mücadelesinde 18 kişilik kadroya alınmadı. Uzun süren sakatlığının ardından takıma döndükten sonra iki kupa maçında görev yapan savunma oyuncusu Egemen Korkmaz, bu kez dinlendirildi.

44 yıl sonra karşılaştılar

Fenerbahçe ile Altınordu, 1969-1970 sezonunda ligin 23. haftasında yaptıkları maçın ardından 44 yıl sonra karşı karşıya geldi. En son 19 Nisan 1970'de Alsancak Stadı'nda 0-0 biten mücadelede karşı karşıya gelen iki ekip, 44 yılı aşkın bir süreden sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştı. İzmir temsilcisi 2 puanlı sistemin uygulandığı o dönemde 30 maçlık lig maratonunu 17 puanla son sırada tamamlayarak, ikinci lige düşmüştü.