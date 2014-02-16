Kadıköy'ün 'paşa'sı Fenerbahçe oldu: Fenerbahçe 2 - Kasımpaşa 1

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında lider Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu stadında, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Maçta ilk yarı golsuz beraberlikle sona erdi. İkinci yarı ile birlikte Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun 63. dakikada attığı gol ile öne geçti.

Kasımpaşa, 79. dakikada, Sanaharib Malki'in Adem Büyük'ün pasını kafa vuruşuyla gole çevirmesi ile maçta beraberliği yakaladı.

Ancak Kasımpaşa'nın golünden sadece 2 dakika sonra Fenerbahçe 81. dakikada, Bekir Duran'ın golü ile maçın liderliğini yeniden yakaladı.

Fenerbahçe ilk oyuncu değişikliği hakkını ikinci yarı başlangıcında kullandı. Samuel Holmen yerini Cristian Baroni'ye bıraktı.



Hakem Aydınus ısınmaya çıkmadı

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının hakemi Fırat Aydınus ve yardımcıları maç öncesi ısınmaya çıkmadı. Hakem odasında oturan 6 hakemin ısınmaya çıkmamaları şaşkınlıkla karşılandı. Aydınus'un protestolara karşı böyle bir önlem aldığı belirtildi.

Maç öncesi Emenike’ye kötü haber

Fenerbahçeli Emenike'nin erkek kardeşi Felix'in 22 yaşındaki eşi Mary Collins doğum yaparken hayatını kaybetti.

Nijeryalı futbolcu karşılaşma öncesi duyduğu haber ile büyük üzüntü yaşarken çiftin ikiz bebekleri ise sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiler.



Emenike yarın Nijerya'ya giderek cenazeye katılacak.

Şota Arveladze: İkinci gol net ofsayt.

Kasımpaşa teknik direktörü Şota Arveladze, maçın ardından açıklamada bulundu.

Arveladze, maçla ilgili çok şey söylemek istemediğini söyleyerek, Fenerbahçe'nin attığı ikinci golün net olarak ofsayt olduğunu söyledi.

İşte Şota Arveladze'nin maç sonunda yaptığı açıklama:

"Çok zor konuşmak. Gerçekten, ne dediğimi bilmiyorum. Ne dersem diyeyim sıfır puan aldık. İkinci gol net ofsayt. Böyle devam etmek çok zor. Çok merak ediyorum neden görmediler. 11 kişi, 10 kişi oynamak farketmiyor. Puanları dağıtmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İlk 11’ler

Takımlar karşılaşmaya şu 11'lerle çıktı:

KASIMPAŞA: Isakson, Elyasa, Yalçın, Donk, Sancak, Viduez, Castro, Scarione, Kerem, Babel, Adem.

FENERBAHÇE: Volkan, Gökhan, Alves, Bekir, Kadlec, M.Topuz, M.Topal, Holmen, Emre, Alper, Kuyt.