-FENERBAHÇE: 0 - YOUNG BOYS: 1 (İLK YARI) İSTANBUL (A.A) - 04.08.2010 - UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun rövanşında Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında ilk yarıyı 1-0 mağlup kapadı. Evsahibi olmanın avantajını kullanarak, 2-2'nin rövanşında maça iyi başlamayı hedefleyen Fenerbahçe, sahaya iyi yayılan ve her alanda pres yapan Young Boys karşısında ilk 45 dakikada oldukça zorlandı. Kanatları kullanamayan ve rakibinin üst üste geliştirdiği ataklar karşısında zorlanan sarı-lacivertli ekip, oyunu bir türlü kontrolü altına alamadı. Lulic, Degen, Doubai, Costanzo ve Bienvenu ile etkili olan Young Boys ise Volkan Demirel'in yerinde müdahaleleri nedeniyle uzun süre gole ulaşamadı. Ancak konuk ekip ani gelişen atakta Bienvenu'nun golüyle 40. dakikada aradığı golü bulup, ilk yarıyı 1-0 önde kapatmayı başardı. İlk yarıda düş kırıklığı yaratan Fenerbahçeli futbolcular, uzatma dakikası dışında tehlikeli pozisyon üretemedi. 11. dakikada Lulic'in kaleye paralel yaptığı ortada Fenerbahçe savunmasının seyrettiği topu Degen düzeltip vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti. 25. dakikada Doubai'nin pasıyla sağ çaprazda ceza sahasına giren Degen'in vuruşunda top, kaleci Volkan Demirel'in ayaklarından döndü. 28. dakikada Cristian'ın uzaktan şutunda top üstten farklı auta çıktı. 29. dakikada Lulic'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Daubai'nin sert vuruşunda Volkan Demirel topu zorlukla kornere çeldi. 33. dakikada kısa paslaşmalarla ceza sahasına giren Young Boys'ta son olarak Degen'in vuruşunda topu Volkan Demirel son anda kornere attı. 40. dakikada Doubai'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bienvenu, aniden hareketlenip İlhan'ı geçtikten sonra kaleci Volkan Demirel'in üstünden topu filelere gönderdi: 0-1 45. dakikada Stoch'un pasayla ceza sahasında topla ilerleyen Andre Santos'un gecikerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. 45+1. dakikada Emre'nin pasında ceza sahasının sol çaprazında bomboş durumda topla buluşan Dia, çok kötü vurunca, savunmadan Jemal tehlikeyi uzaklaştırdı. Karşılaşmanın ilk yarısı Young Boys'un 1-0 üstünlüğüyle kapandı. Stat: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Hakemler: Aleksei Nikolaev, Tikhon Kalugin, Anton Averianov (Rusya) Fenerbahçe: Volkan Demirel, Bekir, Bilica, İlhan, Andre Santos, Dia, Cristian, Emre, Stoch, Alex, Gökhan Ünal Young Boys: Wölfli, Dudar, Sutter, Costanzo, Doubai, Bienvenu, Spycher, Lulic, Affolter, Degen, Jemal Gol: Dk. 40 Bienvenu (Young Boys) Sarı kartlar: Dk. 18 Bekir, Dk. 37 Stoch (Fenerbahçe), Dk. 23 Jemal (Young Boys)