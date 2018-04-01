T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe - Samsun Canik Belediye: 76-51

İSTANBUL,(DHA) SALON: Metro Enerji HAKEMLER: Turgut Işık, Furkan Ozan Çöven, Ayhan Baykara FENERBAHÇE: Verameyenka 12, Birsel Vardarlı Demirmen 4, Tuğçe Canıtez 11, Vaughn 12, Sottana 13, Ayşe Cora 5, Esra Ural Topuz 3, Plum 12, Pelin Bilgiç, Tilbe Şenyü

01 Nisan 2018 22:31

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Metro Enerji
HAKEMLER: Turgut Işık, Furkan Ozan Çöven, Ayhan Baykara
FENERBAHÇE: Verameyenka 12, Birsel Vardarlı Demirmen 4, Tuğçe Canıtez 11, Vaughn 12, Sottana 13, Ayşe Cora 5, Esra Ural Topuz 3, Plum 12, Pelin Bilgiç, Tilbe Şenyürek 4.
SAMSUN CANİK BELEDİYE: Duygu Fırat 8, Gizem Yavuz 4, Yasemin Begüm Dalgalar 10, Smith 10, Manuel 11, Ceren Gökdemir 4, Saadet Aysu Keskin 2, Nilay Aydoğan 2.
1\'İNCİ PERİYOT: 17-17
DEVRE 44 - 27
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 59 - 36 

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi\'nde Fenerbahçe, sahasında Samsun Canik Belediye\'yi 76-51 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligdeki 16\'ncı galibiyetini alırken, Samsun Canik Belediye ise parkeden 16\'ncı kez mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 13 sayıyla Fenerbahçe\'den Sottana oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Metro Enerji HAKEMLER Turgut Işık Furkan OzanAyhan Baykara FENERBAHÇE VerameyenkaBirsel Vardarlı DemirmenTuğçe CanıtezVaughnSottanaAyşe CoraEsra Ural TopuzPlumPelin Bilgiç TilbeSAMSUN CANİK BELEDİYE Duygu FıratGizem

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24