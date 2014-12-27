Üst üste 4'üncü galibiyetini alan Fenerbahçe, liderlik koltuğuna oturdu

Galatasaray'ın dün (26 Aralık 2014) Ankara'da Gençlerbirliği karşısında 2 puan kaybetmesinin ardından maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmayı hedefleyen Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15.hafta karşılaşmasında kendi sahasında Mersin İdman Yurdu'nu ağırladı. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda başlayan mücadeleyi, Ankara Bölgesi hakemlerinden Bülent Yıldırım yönetti.

Fenerbahçe, 32. dakikada Mehmet Topal'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı sarı lacivertli ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Maçta başka gol olmayınca 3 puanı alan Fenerbahçe, liderlik koltuğuna oturdu.

Maçtan önemli dakikalar şöyle:

90' Karşılaşmanın sonuna 3 dakika ilave ediliyor.

89' (Mersin İdman Yurdu) Sağ kanatta topla buluşan Prejuce Nakoulma pasını Ricardo Pedriel' aktarıyor. Ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Ricardo Pedriel bekletmeden şutunu çekiyor ancal kaleci Volkan Demirel topa sahip oluyor.

88' (Fenerbahçe) Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Moussa Sow ortasını yapıyor ancak Mersin İdman Yurdu defansı topu uzaklaştırıyor.

87' (Fenerbahçe) Moussa Sow'un pasında altıpasın hemen gerisinde topla buluşan Dirk Kuyt şutunu çekiyor ancak kaleci Nikolay Mihaylov bu şutuda kurtarmayı başarıyor.

85' (Fenerbahçe) Fenerbahçe karşılaşmadaki üçüncü ve son oyuncu değişikliği hakkını kullanılıyor. Emre Belözoğlu'nun yerine Selçuk Şahin oyuna dahil oluyor.

84' (Fenerbahçe) Diego'nun penaltı vuruşunda kaleci Nikolay Mihaylov topu kurtarmayı başarıyor.

84' (Fenerbahçe) Penaltı vuruşunda topun başına Diego geçiyor.

84' (Mersin İdman Yurdu) Ceza sahası içinde Diego'ya yaptığı müdahele sonrasında kaleci Nikolay Mihaylov sarı kart ile cezalandırılıyor.

82' (Fenerbahçe) Ceza sahası çizgisi üzerinde topu kontrol eden Diego şutunu çekiyor fakat kaleci Nikolay Mihaylov topu kurtarmayı başarıyor.

81' (Fenerbahçe) Caner Erkin'in uzun topunu ceza sahasında kontrol eden Moussa Sow sol ayağıyla sert vuruyor ancak top kalenin üzerinden auta gidiyor.

80' (Mersin İdman Yurdu) Mersin İdman Yurdu takımı karşılaşmadaki üçüncü ve son oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Abdul Khalili'nin yerine Ricardo Pedriel oyuna dahil oluyor.

78' (Mersin İdman Yurdu) Ceza sahası çizgisinin sağında topla buluşan Loret Sadiku çok kötü vuruyor ve top kalenin üzerinden farklı bir şekilde auta gidiyor.

76' (Fenerbahçe) Fenerbahçe ikinci oyuncu değişikliğini yapıyor. Bruno Alves'in yerine Bekir İrtegün oyuna dahil oluyor.

76' (Fenerbahçe) Orta sahanın sol tarafında topla buluşan Caner Erkin topla beraber ceza sahasına yöneliyor. Ceza sahasına girer girmez şutunu çekiyor ancak top kalenin üzerinden auta gidiyor.

74' (Fenerbahçe) Fenerbahçe sağ kanattan Emre Belözoğlu ile köşe vuruşunu kullanıyor. Emre Belözoğlu'nun ceza sahasına yaptığı ortayı Mersin İdman Yurdu defansı uzaklaştırıyor.

73' (Fenerbahçe) Ani gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahasının sağında topla buluşan Diego sol ayağıyla şutunu çekiyor ancak top defanstan geri dönüyor.

71' (Mersin İdman Yurdu) Gökçek Vederson'un sol kanattan yaptığı ortada Fenerbahçe defansı topu uzaklaştırmayı başarıyor.

69' Fenerbahçe takımında birbiriyle çarpışan Mehmet Topal ve Bruno Alves kısa süreli sakatlık geçiriyorlar.

67' (Mersin İdman Yurdu) Sol kanatta topla buluşan Sinan Kaloğlu ceza sahasındaki arkadaşı Gökçek Vederson'a pasını aktarıyor. Gökçek Vederson topu kontrol edip şutunu çekiyor ancak top Bruno Alves'ten geri dönüyor.

64' (Mersin İdman Yurdu) Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Gökçek Vederson doğrudan kaleyi düşünüyor ancak top farklı bir şekilde auta gidiyor.

63' (Fenerbahçe) Rakip yarı alana süratle giren Sinan Kaloğlu, Bruno Alves'in müdahelesi ile yerde kalıyor. Bruno Alves bu pozisyon için sarı kart ile cezalandırılıyor.

63' (Fenerbahçe) Fenerbahçe takımı sağ kanattan Caner Erkin'le köşe vuruşunu kullanıyor. Caner Erkin'in ön direğe yaptığı ortayı Mersin İdman Yurdu defansı uzaklaştırıyor.

60' (Fenerbahçe) Ceza sahasına yüksekten gelen topa Moussa Sow zor pozisyonda şutunu çekiyor fakat kaleci Nikolay Mihaylov'uda geçen top kalenin sağından auta gidiyor.

59' (Mersin İdman Yurdu) Mersin İdman Yurdu takımı ikinci oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Tita'nın yerine Sinan Kaloğlu oyuna dahil oluyor.

59' (Fenerbahçe) Fenerbahçe takımı karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliğini yapıyor. Raul Meireles'in yerine Diego oyuna dahil oluyor.

58' (Fenerbahçe) Ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Gökhan Gönül topu kaleye gönderiyor fakat Efe Halil Özarslan bir kez daha topu çizgiden çıkarmayı başarıyor.

57' (Fenerbahçe) Orta sahanın sol tarafından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Caner Erkin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak hiç bir takım arkadaşı topa müdahele edemiyor.

55'Karşılaşmanın bu dakikaları karşılıklı top kayıplarıyla devam ediyor.

52' (Fenerbahçe) Rakip yarı alanın ilk metrelerinde topla buluşan Abdul Khalili, Emre Belözoğlu'nun müdahelesi ile yerde kalıyor. Hakem Bülent Yıldırım bu pozisyon için faul düdüğünü çalıyor.

48' (Mersin İdman Yurdu) Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında topla beraber çıkan Alper Potuk, Efe Halil Özarslan'ın müdahelesi ile yerde kalıyor. Efe Halil Özarslan bu pozisyon sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

46' (Mersin İdman Yurdu) Mersin İdman Yurdu karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Marko Futacs'ın yerine Welliton Soares oyuna dahil oluyor.

46' Karşılaşmanın ikinci yarısı Fenerbahçeli oyuncuların santra vuruşuyla başlıyor.

45' Hakem Bülent Yıldırım ilk yarıyı bitiren düdüğü çalıyor.

45' İlk yarının sonuna 1 dakika ilave ediliyor.

43' (Mersin İdman Yurdu) Ceza sahası yayının içinde topla buluşan Marko Futacs şutunu çekiyor fakat top Bruno Alves'den geri dönüyor. Marko Futacs dönen topun gelişine tekrar vuruyor ancak top kaleci Volkan Demirel'de kalıyor.

41' (Fenerbahçe) Defanstan gelen uzun topta kaleci Nikolay Mihaylov boşa çıkıyor ve top Moussa Sow'un önünde kalıyor. Moussa Sow boş kaleye şutunu gönderiyor ancak Efe Halil Özarslan topu çizgiden çıkarmayı başarıyor.

36' (Fenerbahçe) Orta sahada top kapma mücadelesinde Caner Erkin'in Prejuce Nakoulma'ya yaptığı müdahele için hakem Bülent Yıldırım faul düdüğünü çalıyor ve Caner Erkin'e sarı kartını gösteriyor.

34' (Fenerbahçe) Orta sahanın ilk metrelerinde topla buluşan Caner Erkin topla beraber ceza sahasına katediyor, Murat Ceylan'dan sıyrılıp sert vuruyor ancak top kalenin sağından auta gidiyor.

32' (Fenerbahçe) Moussa Sow verdiği pasla gole katkıda bulunuyor.

32' (Fenerbahçe) GOOOLLL!!! Fenerbahçe, Mehmet Topal'ın golüyle karşılaşmada 1-0 öne geçiyor.

30' (Fenerbahçe) Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Caner Erkin'in ceza sahasına yaptığı ortayı Mersin İdman Yurdu defansı uzaklaştırıyor.

30' (Fenerbahçe) Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Moussa Sow ceza sahasının sağında topla buluşuyor. Moussa Sow'un sert şutu defansa çarpıp kornere gidiyor.

29' (Fenerbahçe) Fenerbahçe takımı sağ kanattan Emre Belözoğlu ile köşe vuruşu kullanıyor. Emre Belözoğlu'nun ortası doğrudan auta gidiyor.

27' (Fenerbahçe) Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda topun başına Raul Meireles geçiyor. Raul Meireles'in ön direğe yaptığı ortayı Mersin İdman Yurdu defansı tehlikeli alanın dışına taşımayı başarıyor.

25' (Mersin İdman Yurdu) Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunu Tita kullanıyor. Tita'nın yakın direğe yaptığı ortayı Fenerbahçe defansı uzaklaştırıyor.

25' (Mersin İdman Yurdu) Fenerbahçe yarı sahasının ortasında topla buluşan Murat Ceylan çok sert vuruyor fakat kaleci Volkan Demirel topu kornere çelmeyi başarıyor.

24' (Fenerbahçe) Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda topun başına Caner Erkin geçiyor. Ceza sahasına yaptığı ortayı kaleci Nikolay Mihaylov çift yumrukla uzaklaştırıyor.

21' (Fenerbahçe) Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Dirk Kuyt arapasla Moussa Sow'u hareketlendiriyor ancak Moussa Sow için ofsayt bayrağı kalkıyor.

19' (Fenerbahçe) Hızlı gelişen Mersin İdman Yurdu atağında topla beraber çıkan Prejuce Nakoulma, Mehmet Topal'ın müdahelesi ile yerde kalıyor. Mehmet Topal bu pozisyonda sarı kart ile cezalandırılıyor.

18' (Mersin İdman Yurdu) Orta saha yayının önünde topa sahip olan Alper Potuk, Serkan Balcı'nın yatarak yaptığı müdahele ile yerde kalıyor. Hakem Bülent Yıldırım bu pozisyon için Serkan Balcı'ya sarı kartını gösteriyor.

15' (Fenerbahçe) Caner Erkin'in sol kanattan yaptığı ortada altıpasın hemen gerisinde bulunan Moussa Sow kafasıyla şutunu çekiyor ancak top kalenin sağından auta gidiyor.

12' (Fenerbahçe) Dirk Kuyt'ın sol kanattan yaptığı ortada Moussa Sow şutunu çekiyor fakat top kalenin solundan auta gidiyor.

9' (Fenerbahçe) Moussa Sow, hava topu mücadelesinde Efe Halil Özarslan'a faul yapıyor.

6' (Fenerbahçe) Sağ kanatta topla buluşan Gökhan Gönül uzak direğe yüksek orta yapıyor. O noktada iyi yükselen Dirk Kuyt şutunu çekiyor ancak top kalenin solundan auta gidiyor.

4' (Mersin İdman Yurdu) Ceza sahası çizgisinin hemen gerisinde topla buluşan Abdul Khalili pasını Prejuce Nakoulma'ya aktarıyor. Ceza sahası içinde sağ tarafta topu kontrol eden Prejuce Nakoulma şutunu çekiyor fakat top kalenin solundan farklı bir şekilde auta gidiyor.

2' (Mersin İdman Yurdu) Mersin İdman Yurdu sağ kanattan Gökçek Vederson ile korner kullanıyor. Gökçek Vederson'un yakın direğe yaptığı ortayı Caner Erkin uzaklaştırıyor.

1' (Fenerbahçe) Maçın ilk atağı ev sahibi ekip Fenerbahçe'den geliyor. Sağ kanatta topla buluşan Moussa Sow ceza sahasına yerden ortasını yapıyor. Alper Potuk topun gelişine şutunu çekiyor ancak top kaleci Nikolay Mihaylov'da kalıyor.

1' Karşılaşma Mersin İdman Yurdu oyuncularının santra vuruşuyla başlıyor.

İşte ilk 11'ler:

Fenerbahçe: Volkan, Gökhan, Bruno Alves, Egemen, Caner, Mehmet Topal, Meireles, Emre, Kuyt, Alper, Sow

Mersin İdmanyurdu: Mihaylov, Serkan, Servet, Mitrovic, Vederson, Murat, Sadıku, Güven, Oktay, Nakoulma, Futacs.