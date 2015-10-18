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Spor

Fenerbahçe - Kayserispor maçında büfeler bozuk para yerine alışveriş fişi verdi

Taraftarların maçın sona ermesinin ardından bu fişlerle büfelere gidip para üstlerini alabilecekleri belirtildi

18 Ekim 2015 21:24

Fenerbahçe'nin Kayserispor'la oynadığı Süper Lig karşılaşması öncesinde Kayseri polisi, sahaya bozuk para atılmasının önüne geçmek için lışveriş yapan taraftarlara bozuk para üstü yerine alışveriş fişi verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kayseri Kadir Has Stadyumu'ndaki büfeler, alınan güvenlik kararı nedeniyle alışveriş yapan taraftarlara bozuk para üstü yerine alışveriş fişi verdi. Taraftarların maçın sona ermesinin ardından bu fişlerle büfelere gidip para üstlerini alabilecekleri belirtildi.

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