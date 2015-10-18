Fenerbahçe - Kayserispor maçında büfeler bozuk para yerine alışveriş fişi verdi

Fenerbahçe'nin Kayserispor'la oynadığı Süper Lig karşılaşması öncesinde Kayseri polisi, sahaya bozuk para atılmasının önüne geçmek için lışveriş yapan taraftarlara bozuk para üstü yerine alışveriş fişi verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kayseri Kadir Has Stadyumu'ndaki büfeler, alınan güvenlik kararı nedeniyle alışveriş yapan taraftarlara bozuk para üstü yerine alışveriş fişi verdi. Taraftarların maçın sona ermesinin ardından bu fişlerle büfelere gidip para üstlerini alabilecekleri belirtildi.