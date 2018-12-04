Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının ardından

Mustafa Denizli: \"Kurallar maçın tekrarlanmasını gerektirirse oynarız\"

\"Özgür çok güzel bir vuruş yaptı; bu yaşanabilecek bir durum\"

\"Şampiyonluk adaylarından biriyiz\"

Erwin Koeman: \"Hollanda da ben epilepsi elçisiyim. Benim çocuğum da epilepsi. Onları bugün görmek güzeldi\"

\"Bugün iyi işler yaptık\"

\"Hala Slimani\'ye inanıyorum\"

\"Elimizdeki kadro bu\"

\"15 tane oyuncumuz milli takımlardan dolayı seyahat etmek zorunda kaldı\"

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ / İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 14\'üncü haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman ile Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Fenerbahçe\'den puan almanın kayıp hanesine yazılmaması gerektiğini belirterek şunları söyledi: \"Maçtan önce düşündüklerimiz ve maçtan sonra yaşadıklarımız üzülmek için mi yeterliydi sevinmek için mi kararsız kalıyoruz. Neticede ne olursa olsun Fenerbahçe\'den puan almak kayıp hanesine yazılmamalı. Hızlı tempoda üretmeye çalıştık. Bir penaltı pozisyonundan yararlanamadık. Öne geçtik, farkı açacak pozisyonlarımız da vardı. İlk yarı geriye düştük. Bu akşam bizim Kasımpaşa olarak birçok şeyi gerçekleştirdik mi diyecek olursak, orada biraz eksiğimiz vardı. İki takımın da kazanma istediğini olduğunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe taraftarının 90 dakika boyunca destek vermesi rakipleri açısından hiç kolay değil. Önümüzdeki rakibe 2 puan daha yaklaşma şansımız vardı bunu kullanamadık. Önümüzdeki haftalar daha da çetin geçecektir. O bakımdan iki takım oyuncularını da kutlamak isterim. Bazı soru işaretleri olabilir. Golün verilmemesi. Yediğimiz golden önce benim önümüzde olan bir pozisyon vardı. İçeride hocaya sordum faul değildi diye. Faul olduğunu söyledi. Hakemlerimize güvenimiz tam. Hakem hatalarını sıfıra indiren bir sistem var. Bizim de içimiz rahat. Onların içi de rahat. Bu akşam bizim için kazanılan bir puan kaybedilen iki puandan daha değerli.

DENİZLİ: \"KURALLAR MAÇIN TEKRARLANMASINI GEREKTİRİRSE OYNARIZ\"

\"Kurallar maçın tekrarlanmasını gerektirirse tabii ki oynarız. Bizim için içeride veya dışarıda oynamak fark etmez. Ben neticede hakem değilim. İşin doğrusunu öğreneceğiz.\"

\"OCAK AYINDA BU SIKINTIYI KALDIRIRIZ\"

\"Şartlarımız bu. Bu şartları asgari kayıpla geçtiğimiz zaman önümüzdeki dönemde bunu telafi etme şansımız olacak. Cezalı oyuncularımız var. Sakatlıklardan dönen oyuncular var. Önümüzdeki dönemde bu ihtiyaçlarımızı başkanımızla da görüştük. Kasımpaşa\'yı uzun süre taşıyacak olan 20 yaş grubu oyuncularla ilgileniyoruz. Tahmin ediyorum Ocak ayında bu sıkıntıyı kaldırırız.\"

\"ÖZGÜR ÇOK GÜZEL BİR VURUŞ YAPTI; BU YAŞANABİLECEK BİR DURUM\"

\"Özgür Çek çok güzel bir vuruş yaptı. Özgür\'ün bu durumu yaşanabilecek bir durum. Niyetle düşüncesini birleştiremedi. Yaptığı hata gayet normal. Özgür\'ün çalışmasından da memnunum.\"

\"ŞAMPİYONLUK ADAYLARINDAN BİRİYİZ\"

\"Şu andaki tablo bizi adaylardan biri olarak gösteriyor. İlerleyen haftalardaki tabloyu değiştirmek bizim elimizde. Bugün biraz kopuk kopuk oynadık. Daha iyisini daha önce yaptık. İlk hedefimiz Avrupa\'ya çıkabilmek. Ondan sonra şampiyonluk konusunda gidebilir miyiz? Ben o konuda takımıma güveniyorum.\"

KOEMAN: \"HOLLANDA DA BEN EPİLEPSİ ELÇİSİYİM. BENİM ÇOCUĞUM DA EPİLEPSİ. ONLARI BUGÜN GÖRMEK GÜZELDİ\"

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman ise şu ifadeleri kullandı: \"Öncelikle karşılaşmadan önce bugün Engelliler günü. Engelli kardeşlerimizi yanımızda görmek, hem yetişkinlerin hem çocukları görmek bizim için güzeldi. Hollanda da ben epilepsi elçisiyim. Benim çocuğum da epilepsi. Onları bugün görmek güzeldi.\"

\"BUGÜN İYİ İŞLER YAPTIK\"

\"Bugün iyi işler yaptık. Ortaları değerlendirme konusunda daha iyi işler yapabilirdik. Oyuncularım 90 dakika boyunca savaş verdiler. İçinde bulunduğumuz durum normal değil. Benim işim şu an elimdeki oyuncularla bu işin üstesinden gelebilmek. Oyuncularım çok büyük savaş verdiler. Şans yanımızda olsa bu akşam kazanabilirdik. Oyuncularımla ilgili kesinlikle şikayetçi olamam.\"

\"HALA SLIMANI\'YE İNANIYORUM\"

\"Slimani, Fenerbahçe\'nin oyuncusu, Ben ona hala inanıyorum. Evet gol atması gereken bir oyuncusu. Pozisyonları istediği gibi sonuçlandıramıyor. O da bunun farkında.\"

\"ELİMİZDEKİ KADRO BU\"

\"Eldeki oyuncularımızda bu durumla başa çıkmak zorundayım. Elmas bitik durumdaydı o yüzden değişiklik yapmam lazımdı. Sonuçta elimizdeki kadro bu. Cezalı oyuncularımız da var. Bu da elimizdeki kadroyu etkiliyor. 6 ve 8 haftalık cezalar işi farklı yerlere getiriyor. İçinde bulunduğumuz durumu biliyoruz. Bu işle başa çıkacağım. Elimdeki durumla başa çıkmak zorundayım. Pozitifim durumla ilgili. Zaten pozitif olmasam bırakırım.\"

\"15 TANE OYUNCUMUZ MİLLİ TAKIMLARDAN DOLAYI SEYAHAT ETMEK ZORUNDA KALDI\"

\"Öncelikle çok fazla maç oynuyoruz. 15 tane oyuncumuz milli takımlardan dolayı seyahat etmek zorunda kaldı. Çok fazla maç oynuyorlar. Bu durumun getirdiği bir durum çok fazla antrenman yapamıyoruz. Başka takımlar için de bu durum geçerli. Uygun oyunculara bakmak durumundayız. Biraz daha az süre alan oyuncularla idmanları gerçekleştiriyoruz. Ben oyun planlarım konusunda net bir tavır sergiliyorum. Oyuncularımın güvene ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.\"

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