Fenerbahçe - Göztepe: 2-1

Mustafa AKIN / İSTANBUL, (DHA)

STAT: Ülker

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, İsmail Şencan

FENERBAHÇE: Volkan, Isla (Dk. 63 Soldado), Neustadter, Skrtel, İsmail, Josef, Mehmet, Dirar, Giuliano (Dk. 72 Alper), Aatif (Dk. 63 Valbuena), Fernandao

GÖZTEPE: Beto, Tanju, Kosanovic, Kadu, Leo, Selçuk, Castro, Gouffran (Dk. 90 Ömer), Halil (Dk. 68 Sabri), Tayfur (Dk. 58 Poko), Jahovic

GOLLER: Dk. 14 Fernandao, Dk. 90+3 (KK) Kosanovic (Fenerbahçe) - Dk. 59 Poko (Göztepe)

SARI KARTLAR: Aatif, Skrtel (Fenerbahçe) - Kadu, Selçuk (Göztepe)

Süper Lig\'in 18\'inci haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe\'yi 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe bu galibiyet ile maç fazlası ve averajla liderlik koltuğuna otururken, Göztepe 30 puanla 6\'ncı sırada yer aldı.

1\'inci dakikada Aatif\'ın pasında topla buluşan Giuliano\':nun vuruşunda top üst direğe çarparak geri döndü. Dönen topla buluşan Mehmeh Topal\'ın vuruşuna meşin yuvarlak auta çıktı.

14\'üncü dakikada İsmail Köybaşı\'nın kullandığı kornerde ceza sahası içinde topa iyi yükselen Fernandao\'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

22\'nci dakikada Kosanovic\'in sol kanattan kullandığı kornerde topla buluşan Halil\'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

25\'inci dakikada Mehmet Topal\'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortasında topla buluşan Fernandao\'nun vuruşunda top savunmadan geri döndü.

33\'üncü dakikada Kasonic\'in kullandığı serbest vuruş sonrasında Fernandao topu uzaklaştırdı. Topla buluşan Jahovic\'in vuruşunda Volkan Demirel meşin yuvarlağa hakim oldu.

55\'inci dakikada İsmail Köybaşı\'nın sol kanattan kullandığı korner sonrası Aatif\'ın ortasında Kadu kafa vuruşu ile topu uzaklaştırdı.

59\'uncu dakikada Jahovic\'in pasında topla buluşan Poko meşin yuvarlağı ağlarla gönderdi:1-1.

66\'ncı dakikada Valbuena\'nın sağ kanattan kullandığı korner sonrası Leo topu kafayla uzaklaştırdı.

80\'inci dakikada Josef\'in pasında topla buluşan Valbuena\'nın ceza sahası dışından vuruşunda top Castro\'dan geri döndü.

83\'üncü dakikada sol kanattan serbest vuruş kullanan Valbuena, topu ceza alanına gönderdi. Ceza alanında Fernandao\'nun pasında topla buluşan Neustadter\'in vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

93\'üncü dakikada Dirar\'ın sağ kanattan ceza alanına ortasında altıpas içinde Soldado kafa ile topa uzandı. Soldado\'yu geçen top Kosanovic\'e çarparak kaleye yöneldi. Kelecinin hakim olamadığı meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

GİULİANO HASTANEYE KALDIRILDI

Karşılaşmada sakatlık yaşayan ve 72\'nci dakikada yerini Alper Potuk\'a bırakan Brezilyalı yıldız oyuncunun hastaneye götürüldü. Omzunda ağrı hisseden Giuliano\'nun MR\'nın çekileceği öğrenildi.

(FOTOĞRAFLI)