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Spor

Fenerbahçe - Galatasaray (U17) derbisinde yaşanan olay, Avrupa basınında yer aldı

İSTANBUL, (DHA) U17 Futbol Ligi 9'uncu hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi Mustafa Kapı'nın golleriyle 2-0 mağlup ederken, karşılaşmada yaşanan bir olay, Türk ve Avrupa basınında gündem yarattı

05 Kasım 2017 23:02

İSTANBUL, (DHA)

U17 Futbol Ligi 9\'uncu hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe\'yi Mustafa Kapı\'nın golleriyle 2-0 mağlup ederken, karşılaşmada yaşanan bir olay, Türk ve Avrupa basınında gündem yarattı.
Bugün saat 11.00\'de Fenerbahçe Dereağzı Tesisleri\'nde oynanan maçın 30\'uncu dakikasında Fenerbahçeli Gürkan Başkan, Galatasaraylı rakibine sert bir müdahalede bulundu. Mücadelenin hakemi Onur Mert, bu müdahaleye yalnızca sarı kart gösterirken bu olay sosyal medyada büyük gündem yarattı. Sosyal medyada artan tepkilerin ardından Avrupa basını bu olayı haberleştirerek okuyucularına sundu. The Sun ve Marca gibi dünyaca ünlü gazetelerin internet siteleri, hakemin bu müdahaleye yalnızca sarı kart vermesini, \"Skandal\" ve \"İnanılmaz\" olarak değerlendirdi.

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